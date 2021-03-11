https://ria.ru/20210311/chinovniki-1600828461.html

Чиновников в Туле признали виновными в гибели девочки на спортплощадке

Чиновников в Туле признали виновными в гибели девочки на спортплощадке

Чиновники в Туле признаны виновными в смерти десятилетней девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:27

2021-03-11T18:27

2021-03-11T18:27

следственный комитет россии (ск рф)

ленинский район

тула

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Чиновники в Туле признаны виновными в смерти десятилетней девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщается на сайте СК РФ.Вечером 18 июля 2019 года на спортивной площадке у дома 34 в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. СК возбудил по факту происшествия дело о халатности. Девочка скончалась в московской больнице.По данным следователей, футбольные ворота находились в опасном для жизни и здоровья людей состоянии. Начальник главного управления администрации города и начальник отдела по благоустройству не приняли меры по контролю за состоянием спортплощадки, организации благоустройства ее территории."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении должностных лиц администрации одного из районов города Тулы. Они признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетней девочки", - говорится в сообщении.Добавляется, что им назначены наказания в виде двух и трех лет лишения свободы условно.

https://ria.ru/20210307/rebenok-1600281956.html

ленинский район

тула

тульская область

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следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, тула, тульская область, происшествия