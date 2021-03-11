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Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры
Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры
Хакеры взломали официальный аккаунт южнокорейской группы BTS в TikTok, на который подписано 29,8 миллионов пользователей. Поклонники музыкантов призвали... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:15
2021-03-11T02:15
2021-03-11T02:15
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Хакеры взломали официальный аккаунт южнокорейской группы BTS в TikTok, на который подписано 29,8 миллионов пользователей. Поклонники музыкантов призвали разработчиков платформы и представителей музыкантов принять меры, сообщает NME.Фанаты, посетившие страницу K-pop звезд, заметили, что на ней появились странные ролики. Видео не имели отношения к BTS и их творчеству. На одном из них видно, как жуткий молоток стучит по клавиатуре синтезатора. Аккаунт BTS в TikTok ни на кого не подписан, а тут обнаружились, что они как будто бы следят за страницами с никами o2m и 3mk_mosab. Одна из поклонниц сразу обратилась к агентству BigHit Entertainment в твиттере, которое представляет интересы музыкантов. "Здравствуйте, мы заметили, что официальный аккаунт BTS в TikTok взломали. Пожалуйста, решите эту проблему и обязательно примите меры. Мы не хотим, чтобы им что-то навредило", — написала она. "Человек, взломавший TikTok аккаунт BTS, знай, на тебя подадут в суд", — резко отреагировал другой пользователь. "BigHit Entertainment, мне стало известно, что официальный аккаунт BTS в TikTok был взломан. Пожалуйста, продолжайте решать эту проблему и подавайте в суд, спасибо", — присоединился к обсуждению еще один пользователь. Представители группы и разработчики TikTok пока не прокомментировали ситуацию, но учетная запись вскоре была восстановлена.
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хакеры, стиль жизни, bts, tiktok, музыка, новости культуры
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Хакеры взломали официальный аккаунт южнокорейской группы BTS в TikTok, на который подписано 29,8 миллионов пользователей. Поклонники музыкантов призвали разработчиков платформы и представителей музыкантов принять меры, сообщает
NME.
Фанаты, посетившие страницу K-pop звезд, заметили, что на ней появились странные ролики. Видео не имели отношения к BTS и их творчеству. На одном из них видно, как жуткий молоток стучит по клавиатуре синтезатора.
Аккаунт BTS в TikTok ни на кого не подписан, а тут обнаружились, что они как будто бы следят за страницами с никами o2m и 3mk_mosab.
Одна из поклонниц сразу обратилась к агентству BigHit Entertainment в твиттере, которое представляет интересы музыкантов.
"Здравствуйте, мы заметили, что официальный аккаунт BTS в TikTok взломали. Пожалуйста, решите эту проблему и обязательно примите меры. Мы не хотим, чтобы им что-то навредило", — написала
она.
"Человек, взломавший TikTok аккаунт BTS, знай, на тебя подадут в суд", — резко отреагировал другой пользователь.
"BigHit Entertainment, мне стало известно, что официальный аккаунт BTS в TikTok был взломан. Пожалуйста, продолжайте решать эту проблему и подавайте в суд, спасибо", — присоединился к обсуждению еще один пользователь.
Представители группы и разработчики TikTok пока не прокомментировали ситуацию, но учетная запись вскоре была восстановлена.