https://ria.ru/20210311/bts-1600647233.html

Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры

Страницу BTS в TikTok с 29,8 миллионами подписчиков взломали хакеры

Хакеры взломали официальный аккаунт южнокорейской группы BTS в TikTok, на который подписано 29,8 миллионов пользователей. Поклонники музыкантов призвали... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:15

2021-03-11T02:15

2021-03-11T02:15

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культура

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новости культуры

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Хакеры взломали официальный аккаунт южнокорейской группы BTS в TikTok, на который подписано 29,8 миллионов пользователей. Поклонники музыкантов призвали разработчиков платформы и представителей музыкантов принять меры, сообщает NME.Фанаты, посетившие страницу K-pop звезд, заметили, что на ней появились странные ролики. Видео не имели отношения к BTS и их творчеству. На одном из них видно, как жуткий молоток стучит по клавиатуре синтезатора. Аккаунт BTS в TikTok ни на кого не подписан, а тут обнаружились, что они как будто бы следят за страницами с никами o2m и 3mk_mosab. Одна из поклонниц сразу обратилась к агентству BigHit Entertainment в твиттере, которое представляет интересы музыкантов. "Здравствуйте, мы заметили, что официальный аккаунт BTS в TikTok взломали. Пожалуйста, решите эту проблему и обязательно примите меры. Мы не хотим, чтобы им что-то навредило", — написала она. "Человек, взломавший TikTok аккаунт BTS, знай, на тебя подадут в суд", — резко отреагировал другой пользователь. "BigHit Entertainment, мне стало известно, что официальный аккаунт BTS в TikTok был взломан. Пожалуйста, продолжайте решать эту проблему и подавайте в суд, спасибо", — присоединился к обсуждению еще один пользователь. Представители группы и разработчики TikTok пока не прокомментировали ситуацию, но учетная запись вскоре была восстановлена.

https://ria.ru/20210225/bts-1598749523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, стиль жизни, bts, tiktok, музыка, новости культуры