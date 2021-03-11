https://ria.ru/20210311/bliny-1600702488.html

В России "индекс блинов" за год вырос на 3%

В России "индекс блинов" за год вырос на 3%

Траты россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год выросли на 3%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:45

2021-03-11T06:45

2021-03-11T10:13

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Траты россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год выросли на 3%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости.Аналитики рассчитали, сколько россияне с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов для приготовления блинов на четверых. Для рецепта нужны молоко (500 миллилитров), яйца (2 штуки), стакан муки (200 грамм), масло подсолнечное (3 столовых ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (1 щепотка).В компании пояснили, что небольшой рост "индекса блинов" связан со снижением среднего чека покупки молока, который оказался ниже прошлогоднего уровня на 10%. При этом траты на банку варенья к блинам составили в среднем 126 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень. А на сгущенку – 98 рублей, что оказалось на 9% больше.В заведениях общепита порцию блинов покупали в среднем за 109 рублей, что на 10% выше уровня прошлого года. А оладьи – за 118 рублей (это на 14% больше).Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что россияне привыкли к готовке дома. На этом фоне росла и частота приготовления блинов, которые помогали разнообразить меню. Тем не менее, это блюдо потребителю "не надоело". В этот раз, накануне и в первые дни масленичной недели, частота покупок блинной муки выросла на 31%, варенья – на 23%, а сгущенки – на 2%.В эти дни в России празднуют Масленицу - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Она отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта. Угощения с блинами - один из основных атрибутов праздника.

https://ria.ru/20210310/maslenitsa-1600580551.html

https://ria.ru/20210307/bliny-1600241405.html

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россия, общество