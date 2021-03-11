https://ria.ru/20210311/biznes-1600806468.html

Путин поручил мониторить ситуацию с прибылью крупного бизнеса

Путин поручил мониторить ситуацию с прибылью крупного бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:00

2021-03-11T17:00

2021-03-11T17:00

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса."Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент отметил, что российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты.

https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика