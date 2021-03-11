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Путин поручил мониторить ситуацию с прибылью крупного бизнеса
Путин поручил мониторить ситуацию с прибылью крупного бизнеса
Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:00
2021-03-11T17:00
2021-03-11T17:00
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса."Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент отметил, что российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.
"Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент отметил, что российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты.