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Путин оценил ситуацию с отменой административных барьеров для бизнеса
Путин оценил ситуацию с отменой административных барьеров для бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил о значительном снятии административных барьеров для бизнеса, но отметил, что предстоит отменить еще около 3800 подобных... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:03
2021-03-11T15:03
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
тобольск
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о значительном снятии административных барьеров для бизнеса, но отметил, что предстоит отменить еще около 3800 подобных ограничений."Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов. Как мы договорились на совещании в Тобольске, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе промышленного строительства. Я знаю, что (вице-премьер РФ - ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сказал Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Также он пояснил, что в четверг Хуснуллин доложил ему об отмене 3 тысяч различных административных ограничительных процедур в прошлом году, однако, по словам главы государства, властям предстоит работать и дальше по этому направлению."Три тысячи, я уже сказал, и мне сегодня докладывал с утра, снято, но еще 3800 предстоит отменить", - добавил он.
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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, тобольск, экономика

Путин оценил ситуацию с отменой административных барьеров для бизнеса

15:03 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о значительном снятии административных барьеров для бизнеса, но отметил, что предстоит отменить еще около 3800 подобных ограничений.
"Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов. Как мы договорились на совещании в Тобольске, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе промышленного строительства. Я знаю, что (вице-премьер РФ - ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сказал Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Также он пояснил, что в четверг Хуснуллин доложил ему об отмене 3 тысяч различных административных ограничительных процедур в прошлом году, однако, по словам главы государства, властям предстоит работать и дальше по этому направлению.
"Три тысячи, я уже сказал, и мне сегодня докладывал с утра, снято, но еще 3800 предстоит отменить", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Российский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинТобольскЭкономика
 
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