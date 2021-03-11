https://ria.ru/20210311/biznes-1600776075.html

Путин напомнил о важности о социальной ответственности бизнеса

Путин напомнил о важности о социальной ответственности бизнеса

Испытания кризиса доказали важность социальной ответственности бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:34

2021-03-11T14:34

2021-03-11T14:34

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Испытания кризиса доказали важность социальной ответственности бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды", - сказал президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности."И напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе "вдолгую", на перспективу. Расходы на эти решения, на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210310/ndfl-1600637348.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика