https://ria.ru/20210311/bezbiletnik-1600694042.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-безбилетников

В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-безбилетников

Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о штрафах за принудительную высадку детей-безбилетников, водителя и кондуктора предлагается... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:15

2021-03-11T00:15

2021-03-11T00:15

россия

ярослав нилов

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о штрафах за принудительную высадку детей-безбилетников, водителя и кондуктора предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей, перевозчика - на 50 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.Седьмого марта 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Изменения предлагаются в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Авторы проекта отмечают, что закон о запрете высадки детей-безбилетников принят в целях защиты детей, но, "в то же время, ответственность лиц, допустивших такую принудительную высадку несовершеннолетних детей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетнего лица, не установлена". Авторы проекта полагают, что административная ответственность за нарушение установленного новым законом запрета должна быть установлена в кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20210224/konduktor-1598826126.html

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россия, ярослав нилов, общество