https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600765111.html

В Белоруссии создадут комиссию для подготовки поправок в конституцию

В Белоруссии создадут комиссию для подготовки поправок в конституцию

Глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич сообщил, что в ближайшее время в стране будет создана комиссия для подготовки поправок в конституцию, она РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:45

2021-03-11T13:45

2021-03-11T18:15

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич сообщил, что в ближайшее время в стране будет создана комиссия для подготовки поправок в конституцию, она будет работать публично.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. По его мнению, референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии можно совместить с местными выборами в январе 2022 года."В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", - приводит слова Миклашевича в четверг агентство Белта.Он отметил, что "значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную конституцию".Председатель КС напомнил, что необходимость создать такую комиссию из различных представителей белорусского общества указана в резолюции Всебелорусского народного собрания, которое прошло в феврале.Миклашевич отметил, что много предложений по совершенствованию, изменению отдельных положений конституции было высказано при подготовке к Всебелорусскому народному собранию на так называемых "диалоговых площадках", которые были организованы в регионах и предшествовали форуму, в том числе поступили предложения и в Конституционный суд."Но мы работали пока в экспертном варианте, анализировали их, а уже полномочия вырабатывать конкретные положения конституции будут предоставлены конституционной комиссии", - пояснил председатель КС. Он считает крайне важным, чтобы граждане активно участвовали в разработке предложений по изменению конституции, "поскольку это значительно повышает легитимность основного закона страны".По мнению Миклашевича, одним из направлений возможного обновления основного закона является "определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями". Кроме того, отметил он, целесообразно уточнить в проекте полномочия, функции, конституционную ответственность высших государственных органов, их самостоятельность и взаимодействие.Глава КС добавил, что направлениями работы также являются развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства, определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597244770.html

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597209335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире