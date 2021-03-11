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Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от подрыва изнутри
Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от подрыва изнутри
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну будут "подрывать изнутри", как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, и... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:25
2021-03-11T19:39
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну будут "подрывать изнутри", как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, и силовому блоку придется ее защищать."Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это - третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри", - приводит слова Лукашенко Sputnik Белоруссия.Глава государства отметил, что "не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать". "Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы", - подчеркнул Лукашенко.В четверг белорусский лидер произвел ряд назначений в силовом блоке Белоруссии. В том числе главой Следственного комитета стал Дмитрий Гора, начальником Генштаба вооруженных сил - Виктор Гулевич, замминистра обороны - Андрей Жук.Президент отметил, что если назначенцы готовы работать в обозначенном им направлении, то "давайте вместе будем работать и служить нашему народу". "Спасибо мало кто скажет, не ждите этого. Спасибо скажут потом, когда многие попробуют чего-то другого, сравнение сделают, вот тогда они, возможно, сделав выводы, скажут нам спасибо. А сейчас не ждите. Мы должны выполнять свои обязанности, исполнять свой долг. И действовать по закону", - сказал Лукашенко.Президент также выразил надежду, что ни он сам, ни белорусский народ не разочаруются. "Потому что мы должны защитить - не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве - это естественно, мы за это деньги получаем, пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика", - добавил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/lukashenko-1599997462.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от подрыва изнутри

13:25 11.03.2021 (обновлено: 19:39 11.03.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну будут "подрывать изнутри", как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, и силовому блоку придется ее защищать.
"Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это - третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри", - приводит слова Лукашенко Sputnik Белоруссия.
Глава государства отметил, что "не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать". "Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы", - подчеркнул Лукашенко.
В четверг белорусский лидер произвел ряд назначений в силовом блоке Белоруссии. В том числе главой Следственного комитета стал Дмитрий Гора, начальником Генштаба вооруженных сил - Виктор Гулевич, замминистра обороны - Андрей Жук.
Президент отметил, что если назначенцы готовы работать в обозначенном им направлении, то "давайте вместе будем работать и служить нашему народу". "Спасибо мало кто скажет, не ждите этого. Спасибо скажут потом, когда многие попробуют чего-то другого, сравнение сделают, вот тогда они, возможно, сделав выводы, скажут нам спасибо. А сейчас не ждите. Мы должны выполнять свои обязанности, исполнять свой долг. И действовать по закону", - сказал Лукашенко.
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Президент также выразил надежду, что ни он сам, ни белорусский народ не разочаруются. "Потому что мы должны защитить - не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве - это естественно, мы за это деньги получаем, пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика", - добавил белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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