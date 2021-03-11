https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600753627.html

Лукашенко объявил о назначениях в Вооруженных силах и Минобороны

Лукашенко объявил о назначениях в Вооруженных силах и Минобороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны страны, начальником Генерального штаба ВС стал РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:06

2021-03-11T13:06

2021-03-11T13:10

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596963160_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_187b63b73462c02004e1b0897a35383c.jpg

МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны страны, начальником Генерального штаба ВС стал Виктор Гулевич, передает в четверг Sputnik Беларусь."Виктор Гулевич назначен начальником генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил. Согласно данным агентства, Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил назначен на пост замминистра обороны Белоруссии.В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600741798.html

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире