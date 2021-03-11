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Лукашенко объявил о назначениях в Вооруженных силах и Минобороны
Лукашенко объявил о назначениях в Вооруженных силах и Минобороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны страны, начальником Генерального штаба ВС стал РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:06
2021-03-11T13:10
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны страны, начальником Генерального штаба ВС стал Виктор Гулевич, передает в четверг Sputnik Беларусь."Виктор Гулевич назначен начальником генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил. Согласно данным агентства, Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил назначен на пост замминистра обороны Белоруссии.В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600741798.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко объявил о назначениях в Вооруженных силах и Минобороны

13:06 11.03.2021 (обновлено: 13:10 11.03.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны страны, начальником Генерального штаба ВС стал Виктор Гулевич, передает в четверг Sputnik Беларусь.
"Виктор Гулевич назначен начальником генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Отмечается, что этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил. Согласно данным агентства, Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил назначен на пост замминистра обороны Белоруссии.
В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем, отмечается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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