https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600751074.html

Лукашенко назначил нового министра МЧС Белоруссии

Лукашенко назначил нового министра МЧС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, который до настоящего времени занимал пост начальника... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:57

2021-03-11T12:57

2021-03-11T13:07

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в мире

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, который до настоящего времени занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома, передает в четверг Sputnik Беларусь."Вадим Синявский назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.Отмечается, что до настоящего времени Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома.Как рассказал после назначения Синявский, вопросы кадрового обеспечения и дисциплины будут в числе важнейших, на которые он сразу планирует обратить внимание. "Задачи остаются прежними - обеспечивать безопасность людей, реагировать на все чрезвычайные ситуации, взаимодействовать со всеми органами, обеспечивающими национальную безопасность, а также уделить большое внимание вопросам служебной дисциплины, кадрового обеспечения, наращивания материально-технической базы министерства", - приводит его слова агентство. Новый министр подчеркнул, что "нет ничего важнее, чем спасение жизни человека".Синявский отметил, что предложение на должность было для него несколько неожиданным. При этом, по его словам, глава государства во время назначения дал высокую оценку работе УВД Гродненского облисполкома, начальником которого до этого был Синявский.Новый руководитель подчеркнул важность того, что его предшественниками, которые ранее возглавляли МЧС, сделано очень много: ведомство эффективно работает, выполняя поставленные задачи по обеспечению безопасности людей, своевременно прибывают на вызовы наряды, боевые расчеты, в том числе спасая людей.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, в мире