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Лукашенко сменил председателя СК Белоруссии
Лукашенко сменил председателя СК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил председателя Следственного комитета, его возглавит Дмитрий Гора, работавший на посту заместителя генерального... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:31
2021-03-11T12:31
2021-03-11T12:39
в мире
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил председателя Следственного комитета, его возглавит Дмитрий Гора, работавший на посту заместителя генерального прокурора страны, сообщило в четверг Sputnik Беларусь."Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Дмитрий Гора до настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора", - говорится в сообщении агентства.Ранее председателем СК Белоруссии работал Иван Носкевич, он был назначен на эту должность в 2015 году.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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в мире, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия