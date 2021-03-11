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В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за оскорбление президента
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за оскорбление президента
Суд в Белоруссии приговорил к одному году и двум месяцам колонии обвиняемого в оскорблении президента республики и представителя власти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:50
2021-03-11T10:50
2021-03-11T10:50
кгб белоруссии
александр лукашенко
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белоруссия
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к одному году и двум месяцам колонии обвиняемого в оскорблении президента республики и представителя власти, сообщила пресс-служба Гомельского областного суда."Судом Речицкого района постановлен приговор по уголовному делу об оскорблении президента Республики Беларусь и оскорблении представителя власти… Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь и на основании части 1 статьи 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год. Он же признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и на основании статье 369 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.Отмечается, что согласно статье 72 Уголовного кодекса путем частичного сложения наказаний обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.По данным суда, приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 мар - РИА Новости.
Суд в Белоруссии
приговорил к одному году и двум месяцам колонии обвиняемого в оскорблении президента республики и представителя власти, сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.
"Судом Речицкого района постановлен приговор по уголовному делу об оскорблении президента Республики Беларусь и оскорблении представителя власти… Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь и на основании части 1 статьи 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год. Он же признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и на основании статье 369 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Белоруссии.
Отмечается, что согласно статье 72 Уголовного кодекса путем частичного сложения наказаний обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
По данным суда, приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске
и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.