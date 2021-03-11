https://ria.ru/20210311/bayden-1600699930.html

Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене

Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене

Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:26

2021-03-11T03:26

2021-03-11T03:26

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.Российский дипломат также подчеркнул, что для решения конкретных проблем генконсульство использует контакты с местными государственными и муниципальными структурами, включая отделения федеральных министерств, в первую очередь госдепартамента, иммиграционные и правоохранительные органы, аппараты секретарей штатов, мэрию Хьюстона и других городов."Да, случается, что отношение к российским дипломатам бывает настороженным, но нельзя сказать, чтобы оно было предвзятым" - отметил Захаров.По мнению дипломата, "возможно, искусственно нагнетаемая годами антироссийская риторика уравновешивается здесь традиционным "южным" гостеприимством".При этом российский генконсул отметил, что сотрудничество России и США на межрегиональном уровне продолжает развиваться и работают связи по линии Москва–Хьюстон."В частности, в феврале 2020 года Хьюстон посетила представительная делегация правительства Москвы. В рамках визита на знаменитом "Хьюстонском Родео" был развернут павильон "Добро пожаловать в Москву!", а один из дней мероприятия переименован в "День России", - сказал он.Захаров отметил, что многие мероприятия сейчас приходится проводить в виртуальном режиме. По словам дипломата, сейчас дипмиссия готовится к проведению телемоста по связям городов-побратимов Айова–Ставрополь."В целом немало интересных планов и задумок, надеемся, что все они будут реализованы" - добавил он, также выразив надежду, что с улучшением эпидемиологической ситуации взаимные визиты возобновятся.

https://ria.ru/20210311/pomosch-1600698914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/1600499667.html

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россия, джо байден, сша, в мире