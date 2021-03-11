Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/bayden-1600699930.html
Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:26
2021-03-11T03:26
россия
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598237127_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_3f61de8cf4efef84dcafeb8fccf9e363.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.Российский дипломат также подчеркнул, что для решения конкретных проблем генконсульство использует контакты с местными государственными и муниципальными структурами, включая отделения федеральных министерств, в первую очередь госдепартамента, иммиграционные и правоохранительные органы, аппараты секретарей штатов, мэрию Хьюстона и других городов."Да, случается, что отношение к российским дипломатам бывает настороженным, но нельзя сказать, чтобы оно было предвзятым" - отметил Захаров.По мнению дипломата, "возможно, искусственно нагнетаемая годами антироссийская риторика уравновешивается здесь традиционным "южным" гостеприимством".При этом российский генконсул отметил, что сотрудничество России и США на межрегиональном уровне продолжает развиваться и работают связи по линии Москва–Хьюстон."В частности, в феврале 2020 года Хьюстон посетила представительная делегация правительства Москвы. В рамках визита на знаменитом "Хьюстонском Родео" был развернут павильон "Добро пожаловать в Москву!", а один из дней мероприятия переименован в "День России", - сказал он.Захаров отметил, что многие мероприятия сейчас приходится проводить в виртуальном режиме. По словам дипломата, сейчас дипмиссия готовится к проведению телемоста по связям городов-побратимов Айова–Ставрополь."В целом немало интересных планов и задумок, надеемся, что все они будут реализованы" - добавил он, также выразив надежду, что с улучшением эпидемиологической ситуации взаимные визиты возобновятся.
https://ria.ru/20210311/pomosch-1600698914.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/1600499667.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598237127_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e57e11806b1f9657f4d24e5c801ea307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, сша, в мире

Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене

03:26 11.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Значительных изменений с точки зрения контактов с официальными лицами после прихода новой администрации не наблюдается. Тем не менее, встречи на различных уровнях продолжаются, к примеру, с секретарями штатов, которые отвечают за международные связи, мэрами городов, представителями деловых кругов", - сказал он.
Российский дипломат также подчеркнул, что для решения конкретных проблем генконсульство использует контакты с местными государственными и муниципальными структурами, включая отделения федеральных министерств, в первую очередь госдепартамента, иммиграционные и правоохранительные органы, аппараты секретарей штатов, мэрию Хьюстона и других городов.
"Да, случается, что отношение к российским дипломатам бывает настороженным, но нельзя сказать, чтобы оно было предвзятым" - отметил Захаров.
Местные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
03:04
Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
По мнению дипломата, "возможно, искусственно нагнетаемая годами антироссийская риторика уравновешивается здесь традиционным "южным" гостеприимством".
При этом российский генконсул отметил, что сотрудничество России и США на межрегиональном уровне продолжает развиваться и работают связи по линии Москва–Хьюстон.
"В частности, в феврале 2020 года Хьюстон посетила представительная делегация правительства Москвы. В рамках визита на знаменитом "Хьюстонском Родео" был развернут павильон "Добро пожаловать в Москву!", а один из дней мероприятия переименован в "День России", - сказал он.
Захаров отметил, что многие мероприятия сейчас приходится проводить в виртуальном режиме. По словам дипломата, сейчас дипмиссия готовится к проведению телемоста по связям городов-побратимов Айова–Ставрополь.
"В целом немало интересных планов и задумок, надеемся, что все они будут реализованы" - добавил он, также выразив надежду, что с улучшением эпидемиологической ситуации взаимные визиты возобновятся.
По секрету всему свету. США анонсировали тайную кибератаку на Россию - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 17:24Акценты
По секрету всему свету. США анонсировали "тайную" кибератаку на Россию
 
РоссияДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния