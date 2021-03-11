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ПСБ выдал первые кредиты на 57 млн рублей в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0"
ПСБ выдал первые кредиты на 57 млн рублей в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0"
ПСБ выдал первые кредиты в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства "ФОТ 3.0" предприятиям малого и среднего бизнеса в Кемерово, Самаре, Уфе и... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:13
2021-03-11T12:13
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПСБ выдал первые кредиты в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства "ФОТ 3.0" предприятиям малого и среднего бизнеса в Кемерово, Самаре, Уфе и Хабаровске на общую сумму 57 миллионов рублей, сообщает банк.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 3.0", на которую будет направлено около 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" пришла на смену программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279, в новом формате ставка кредита составит 3%."В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке", - отмечается в сообщении.Согласно постановлению правительства, кредит в рамках "ФОТ 3.0" можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в программе могут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников в организации. Максимальная сумма - 500 миллионов рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ выдал первые кредиты на 57 млн рублей в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0"

12:13 11.03.2021
 
© РИА НовостиПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПСБ выдал первые кредиты в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства "ФОТ 3.0" предприятиям малого и среднего бизнеса в Кемерово, Самаре, Уфе и Хабаровске на общую сумму 57 миллионов рублей, сообщает банк.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 3.0", на которую будет направлено около 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" пришла на смену программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279, в новом формате ставка кредита составит 3%.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:46
ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%
"В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке", - отмечается в сообщении.
Согласно постановлению правительства, кредит в рамках "ФОТ 3.0" можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в программе могут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников в организации. Максимальная сумма - 500 миллионов рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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