https://ria.ru/20210311/avtomobil-1600808132.html
В Москве автомобиль выехал на тротуар и перевернулся
В Москве автомобиль выехал на тротуар и перевернулся
ДТП с участием двух машин произошло на юге Москвы, в результате один автомобиль выехал на тротуар и перевернулся, два человека пострадали. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:05
2021-03-11T17:05
2021-03-11T17:58
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ДТП с участием двух машин произошло на юге Москвы, в результате один автомобиль выехал на тротуар и перевернулся, два человека пострадали."На Чертановской улице, 21 произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом одного из них на тротуар и опрокидыванием. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение затруднено на 0,2 километра", - говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Два человека пострадали в ДТП. Самостоятельно вышли из автомобилей до приезда скорой помощи и сотрудников ДПС", - уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20210310/avtomobil-1600685040.html
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москва, происшествия