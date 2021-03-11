https://ria.ru/20210311/avtomobil-1600808132.html

В Москве автомобиль выехал на тротуар и перевернулся

В Москве автомобиль выехал на тротуар и перевернулся

ДТП с участием двух машин произошло на юге Москвы, в результате один автомобиль выехал на тротуар и перевернулся, два человека пострадали. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:05

2021-03-11T17:05

2021-03-11T17:58

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ДТП с участием двух машин произошло на юге Москвы, в результате один автомобиль выехал на тротуар и перевернулся, два человека пострадали."На Чертановской улице, 21 произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом одного из них на тротуар и опрокидыванием. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение затруднено на 0,2 километра", - говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Два человека пострадали в ДТП. Самостоятельно вышли из автомобилей до приезда скорой помощи и сотрудников ДПС", - уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20210310/avtomobil-1600685040.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия