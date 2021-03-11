https://ria.ru/20210311/avtokreditovane-1600786665.html

ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%

ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%

Банк ВТБ (ПАО) запустил новую программу автокредитования "Отличная ставка", в комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5%... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:35

2021-03-11T15:35

2021-03-11T15:35

авто

втб

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новую программу автокредитования "Отличная ставка", в комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.Клиенты смогут приобрести новый или подержанный автомобиль у дилера, но главным условием для получения кредита по ставке 5,5% является оформление заявки через сайт ВТБ.В рамках предложения клиенту необходимо оформить только страхование автомобиля. В частности, возможно оформление программы "ВместоКАСКО", которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Ставка фиксированная и единая как при выборе нового автомобиля, так и с пробегом."Одним из приоритетов ВТБ является цифровизация покупки автомобиля. Мы значительно усилили свои позиции в этом направлении, запустив в начале года оформление автокредита в мобильном банке. Сегодня мы представляем специальную программу с акцентом на сниженной ставке при оформлении заявки на сайте – отказавшись от дополнительных сервисных услуг, мы оставили только страхование залога. Это позволило нам предложить ставку в 5,5%, которая стала одной из самых низких на рынке. В первом полугодии мы планируем сделать возможным получение автокредита полностью онлайн. Рассчитываем, что в ВТБ доля онлайн-заявок уже к концу этого года достигнет трети от их общего числа", – цитируется в сообщении начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.Автокредит в ВТБ может быть выдан на срок до 5 лет с первоначальным взносом от 20% и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита может варьироваться и максимально составлять до 7 миллионов рублей. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор. Воспользоваться новым предложением можно до 30 апреля 2021 года.ВТБ за январь-февраль 2021 года выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 миллиардов рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20210310/ipoteka-1600557709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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