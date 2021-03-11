https://ria.ru/20210311/avtokreditovane-1600786665.html
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
Банк ВТБ (ПАО) запустил новую программу автокредитования "Отличная ставка", в комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5%... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:35
2021-03-11T15:35
2021-03-11T15:35
авто
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150576/77/1505767776_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_10ebc3dfbdbdc22cb3ec72cf51768142.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новую программу автокредитования "Отличная ставка", в комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.Клиенты смогут приобрести новый или подержанный автомобиль у дилера, но главным условием для получения кредита по ставке 5,5% является оформление заявки через сайт ВТБ.В рамках предложения клиенту необходимо оформить только страхование автомобиля. В частности, возможно оформление программы "ВместоКАСКО", которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Ставка фиксированная и единая как при выборе нового автомобиля, так и с пробегом."Одним из приоритетов ВТБ является цифровизация покупки автомобиля. Мы значительно усилили свои позиции в этом направлении, запустив в начале года оформление автокредита в мобильном банке. Сегодня мы представляем специальную программу с акцентом на сниженной ставке при оформлении заявки на сайте – отказавшись от дополнительных сервисных услуг, мы оставили только страхование залога. Это позволило нам предложить ставку в 5,5%, которая стала одной из самых низких на рынке. В первом полугодии мы планируем сделать возможным получение автокредита полностью онлайн. Рассчитываем, что в ВТБ доля онлайн-заявок уже к концу этого года достигнет трети от их общего числа", – цитируется в сообщении начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.Автокредит в ВТБ может быть выдан на срок до 5 лет с первоначальным взносом от 20% и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита может варьироваться и максимально составлять до 7 миллионов рублей. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор. Воспользоваться новым предложением можно до 30 апреля 2021 года.ВТБ за январь-февраль 2021 года выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 миллиардов рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20210310/ipoteka-1600557709.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150576/77/1505767776_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_aeb352a9693b65d034c1f1bef0011732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Банк ВТБ
(ПАО) запустил новую программу автокредитования "Отличная ставка", в комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Клиенты смогут приобрести новый или подержанный автомобиль у дилера, но главным условием для получения кредита по ставке 5,5% является оформление заявки через сайт ВТБ.
В рамках предложения клиенту необходимо оформить только страхование автомобиля. В частности, возможно оформление программы "ВместоКАСКО", которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Ставка фиксированная и единая как при выборе нового автомобиля, так и с пробегом.
"Одним из приоритетов ВТБ является цифровизация покупки автомобиля. Мы значительно усилили свои позиции в этом направлении, запустив в начале года оформление автокредита в мобильном банке. Сегодня мы представляем специальную программу с акцентом на сниженной ставке при оформлении заявки на сайте – отказавшись от дополнительных сервисных услуг, мы оставили только страхование залога. Это позволило нам предложить ставку в 5,5%, которая стала одной из самых низких на рынке. В первом полугодии мы планируем сделать возможным получение автокредита полностью онлайн. Рассчитываем, что в ВТБ доля онлайн-заявок уже к концу этого года достигнет трети от их общего числа", – цитируется в сообщении начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
Автокредит в ВТБ может быть выдан на срок до 5 лет с первоначальным взносом от 20% и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита может варьироваться и максимально составлять до 7 миллионов рублей. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор. Воспользоваться новым предложением можно до 30 апреля 2021 года.
ВТБ за январь-февраль 2021 года выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 миллиардов рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 миллиардов рублей.