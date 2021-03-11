https://ria.ru/20210311/avstraliya-1600706931.html

В Австралии назвали сумму, выделенную на поддержку туризма

В Австралии назвали сумму, выделенную на поддержку туризма

Туристический сектор Австралии получит поддержку в размере 929 миллиарда долларов, сообщается в заявлении правительства. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:27

2021-03-11T11:27

2021-03-11T11:27

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

австралия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/35/1561773542_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ccbb9da5f396dc52e0fe15ac9f992997.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристический сектор Австралии получит поддержку в размере 929 миллиарда долларов, сообщается в заявлении правительства."Австралийские авиалинии, отели, автопарки, рестораны, бары, турагенты и туроператоры примут сотни тысяч туристов благодаря новому пакету поддержки", — говорится в заявлении.За счет этой меры правительство намерено оплатить половину стоимости 800 тысяч авиабилетов по 13 внутренним направлениям. Как отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон, это нужно, чтобы австралийцы путешествовали и поддерживали индустрию гостеприимства, которая сталкивается с трудностями в период закрытия международных границ из-за пандемии. Пакет также предусматривает льготные кредиты для предприятий турсектора и прямую поддержку авиакомпаний.По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране зафиксировано более 29 тысяч случаев заражений, из-за коронавируса скончалось 909 жителей.

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

австралия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, австралия, сша