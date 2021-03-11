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В Австралии назвали сумму, выделенную на поддержку туризма
В Австралии назвали сумму, выделенную на поддержку туризма
Туристический сектор Австралии получит поддержку в размере 929 миллиарда долларов, сообщается в заявлении правительства. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:27
2021-03-11T11:27
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристический сектор Австралии получит поддержку в размере 929 миллиарда долларов, сообщается в заявлении правительства."Австралийские авиалинии, отели, автопарки, рестораны, бары, турагенты и туроператоры примут сотни тысяч туристов благодаря новому пакету поддержки", — говорится в заявлении.За счет этой меры правительство намерено оплатить половину стоимости 800 тысяч авиабилетов по 13 внутренним направлениям. Как отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон, это нужно, чтобы австралийцы путешествовали и поддерживали индустрию гостеприимства, которая сталкивается с трудностями в период закрытия международных границ из-за пандемии. Пакет также предусматривает льготные кредиты для предприятий турсектора и прямую поддержку авиакомпаний.По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране зафиксировано более 29 тысяч случаев заражений, из-за коронавируса скончалось 909 жителей.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, австралия, сша

В Австралии назвали сумму, выделенную на поддержку туризма

11:27 11.03.2021
 
© Depositphotos / jovannigПляж Бонди-бич в Сиднее, Австралия
Пляж Бонди-бич в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Depositphotos / jovannig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристический сектор Австралии получит поддержку в размере 929 миллиарда долларов, сообщается в заявлении правительства.
"Австралийские авиалинии, отели, автопарки, рестораны, бары, турагенты и туроператоры примут сотни тысяч туристов благодаря новому пакету поддержки", — говорится в заявлении.
За счет этой меры правительство намерено оплатить половину стоимости 800 тысяч авиабилетов по 13 внутренним направлениям. Как отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон, это нужно, чтобы австралийцы путешествовали и поддерживали индустрию гостеприимства, которая сталкивается с трудностями в период закрытия международных границ из-за пандемии. Пакет также предусматривает льготные кредиты для предприятий турсектора и прямую поддержку авиакомпаний.
По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране зафиксировано более 29 тысяч случаев заражений, из-за коронавируса скончалось 909 жителей.
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