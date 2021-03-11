https://ria.ru/20210311/avrora-1600699399.html

"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства

"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства

Авиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:09

2021-03-11T03:09

2021-03-11T03:28

"аврора"

россия

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.Министр транспорта доложил президенту о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании "Аврора".По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 - самолеты и 40 - вертолеты.Министр отметил, что может понадобиться субсидия, требуемая для "раскатки" местных рейсов, так как многие из них в первое время будут заполняться всего лишь на 20%. Он добавил, что выделяемые субсидии, которые распределяются по Дальнему Востоку, дают свой результат. Савельев сообщил, что, по согласию с Минпромом, региональные субсидии распределяются с учетом отечественной авиационной техники у компаний. Это будет стимулировать региональные компании закупать отечественную технику.

https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600542454.html

https://ria.ru/20210311/avrora-1600699096.html

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"аврора", россия, экономика