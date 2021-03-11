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"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
Авиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:09
2021-03-11T03:09
2021-03-11T03:28
"аврора"
россия
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.Министр транспорта доложил президенту о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании "Аврора".По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 - самолеты и 40 - вертолеты.Министр отметил, что может понадобиться субсидия, требуемая для "раскатки" местных рейсов, так как многие из них в первое время будут заполняться всего лишь на 20%. Он добавил, что выделяемые субсидии, которые распределяются по Дальнему Востоку, дают свой результат. Савельев сообщил, что, по согласию с Минпромом, региональные субсидии распределяются с учетом отечественной авиационной техники у компаний. Это будет стимулировать региональные компании закупать отечественную технику.
https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600542454.html
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"аврора", россия, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Авиакомпании "Аврора
" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев
на совещании президента с членами правительства, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля
.
Министр транспорта доложил президенту о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании "Аврора".
"Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время", - приводятся слова Савельева на сайте.
По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 - самолеты и 40 - вертолеты.
Министр отметил, что может понадобиться субсидия, требуемая для "раскатки" местных рейсов, так как многие из них в первое время будут заполняться всего лишь на 20%. Он добавил, что выделяемые субсидии, которые распределяются по Дальнему Востоку, дают свой результат. Савельев сообщил, что, по согласию с Минпромом, региональные субсидии распределяются с учетом отечественной авиационной техники у компаний. Это будет стимулировать региональные компании закупать отечественную технику.
"Не только в авиакомпании, но и во всех других компаниях, которые хотели бы получить субсидии. Это субсидии по постановлению №1242 – 7,7 миллиарда, по постановлению №215 – 5,8 миллиарда, и дополнительные 5 миллиардов, которые были выделены с вашей помощью", - добавил министр.