https://ria.ru/20210311/armeniya-1600842762.html

Армянская оппозиция согласилась участвовать в консультациях с Пашиняном

Армянская оппозиция согласилась участвовать в консультациях с Пашиняном

Объединенная оппозиция Армении готова к предложенным президентом Арменом Саркисяном политконсультациям, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна, в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:02

2021-03-11T20:02

2021-03-11T20:02

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 мар - РИА Новости. Объединенная оппозиция Армении готова к предложенным президентом Арменом Саркисяном политконсультациям, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна, в рамках своей повестки, сообщил в четверг координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 11.00 мск для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина."Мы подтверждаем свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов, и, осознавая актуальную необходимость преодоления углубляющегося кризиса, заявляем о готовности участвовать в указанном (президентом - ред.) формате и в рамках предложенной нами повестки", - сказал Сагателян."Встреча должна пройти в Национальном собрании, публично, в прямом эфире", - сказал координатор движения.По его словам, "Движению спасения родины" нечего скрывать от общества, объединение политсил желает участвовать в обсуждении конкретных тем.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210311/sarkisyan-1600741715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/pashinyan-1600627956.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире