https://ria.ru/20210311/adygeya-1600822214.html

В Адыгее рассказали о ключевых проектах, реализующихся по госпрограмме

В Адыгее рассказали о ключевых проектах, реализующихся по госпрограмме

Власти Адыгеи рассказали о ключевых проектах, реализующихся в настоящее время по индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:58

2021-03-11T17:58

2021-03-11T17:58

республика адыгея

мурат кумпилов

михаил мишустин

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Власти Адыгеи рассказали о ключевых проектах, реализующихся в настоящее время по индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи. В среду они осмотрели учреждения культуры, в четверг объекты здравоохранения, отремонтированные по индивидуальной программе.По данным минэкономразвития Адыгеи, 1 миллиард рублей, выделенный республике в прошлом году, освоен в полном объеме. "Благодаря индивидуальной программе начаты большие проекты, которые будут завершены в текущем году. В их числе – реконструкция автодороги "Даховская – плато Лагонаки", газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском; реконструкция инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт здания театра в Майкопе", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что с текущего года в Адыгее запланирована реализация еще трех крупных инвестиционных проектов."В частности, в республике создается промышленная зона в Тахтамукайском районе, которой впоследствии планируется придать статус особой экономической зоны промышленного типа. Продолжится развитие рекреации и туризма в горной части республики. Кроме того, запланированы работы по берегоукреплению и благоустройству территории в центральной части города Майкопа", - добавляется в сообщении.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита в Адыгею дал поручение о выделении 250 миллионов рублей на капремонт открытого бассейна Майкопа с благоустройством прилегающей территории."Мы посмотрели, что уже сделано: побывали в ДК, ФАПе, ФОКе. Все ремонтные работы высокого качества. То, что мы увидели, говорит об эффективности программы и грамотно проделанной в регионе работе по реализации намеченных проектов", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике Алексея Русских, сказанные в ходе итогового совещания по реализации программы.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что промпарк в Тахтамукайском районе позволит к 2025-2027 годам изменить экономику региона, добавляет пресс-служба. "Люди уже оценили результаты данной работы, она будет продолжена. В рамках индивидуальной программы, рассчитанной на 5 лет, мы планируем решить комплекс задач, которые придадут импульс развитию нашего региона", – сказал Кумпилов.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, михаил мишустин, республика адыгея, экономика