https://ria.ru/20210311/abkhaziya-1600794807.html
В Сухуме собрались сторонники президента Абхазии
В Сухуме собрались сторонники президента Абхазии
Сторонники президента Абхазии Аслана Бжании собираются у комплекса правительственных зданий в Сухуме, по периметру выстроены кордоны силовиков, передает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:11
2021-03-11T16:11
2021-03-11T16:11
аслан бжания
абхазия
в мире
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СУХУМ, 11 мар – РИА Новости. Сторонники президента Абхазии Аслана Бжании собираются у комплекса правительственных зданий в Сухуме, по периметру выстроены кордоны силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на начинающийся дождь, число сторонников растет, в данный момент у здания находятся, по оценке корреспондента, около 500 человек. Власти пока не комментируют происходящее.При этом оппозиционная общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" продолжает внеочередной съезд, на котором ранее призвала президента Абхазии уйти в отставку.В четверг из-за съезда "Аруаа" была усилена охрана комплекса правительственных зданий. Главы генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Абхазии Адгур Агрба, Дмитрий Дбар и Роберт Киут призвали оппозицию к соблюдению правопорядка во время мероприятия.Ранее Сухумский городской суд заключил под стражу на один месяц экс-командира донецкого ополчения и бывшего помощника абхазского президента Ахру Авидзбу и его охранников, которые подозреваются в незаконном хранении огнестрельного оружия. Служба госбезопасности Абхазии заявила, что задержанные планировали участвовать в госперевороте.
https://ria.ru/20210308/perevorot-1600379132.html
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Сторонники президента Бжании вышли к комплексу правительственных зданий в Сухуме
Сторонники президента Бжании вышли к комплексу правительственных зданий в Сухуме
2021-03-11T16:11
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РИА Новости
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аслан бжания, абхазия, в мире
СУХУМ, 11 мар – РИА Новости.
Сторонники президента Абхазии Аслана Бжании
собираются у комплекса правительственных зданий в Сухуме, по периметру выстроены кордоны силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на начинающийся дождь, число сторонников растет, в данный момент у здания находятся, по оценке корреспондента, около 500 человек. Власти пока не комментируют происходящее.
При этом оппозиционная общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" продолжает внеочередной съезд, на котором ранее призвала президента Абхазии
уйти в отставку.
В четверг из-за съезда "Аруаа" была усилена охрана комплекса правительственных зданий. Главы генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Абхазии Адгур Агрба, Дмитрий Дбар и Роберт Киут призвали оппозицию к соблюдению правопорядка во время мероприятия.
Ранее Сухумский городской суд заключил под стражу на один месяц экс-командира донецкого ополчения и бывшего помощника абхазского президента Ахру Авидзбу и его охранников, которые подозреваются в незаконном хранении огнестрельного оружия. Служба госбезопасности Абхазии заявила, что задержанные планировали участвовать в госперевороте.