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В Общественной палате поделились идеями по разработке бейджей для СМИ
В Общественной палате поделились идеями по разработке бейджей для СМИ
Опыт с паспортами болельщика, реализованный во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, можно было бы использовать при разработке удостоверений... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:40
2021-03-10T11:48
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союз журналистов россии
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Опыт с паспортами болельщика, реализованный во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, можно было бы использовать при разработке удостоверений журналистов, это поможет в том числе избежать подделок, такую идею предложил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что СЖР выявил случаи продажи в интернете удостоверений журналистов официально зарегистрированных СМИ."Я вспомнил замечательный опыт, который был реализован во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, - карта болельщика. Замечательная история: ты регистрируешься, получаешь карту болельщика, определенный QR-код. И никто не может ни подделать, ни заменить. То есть, конкретный человек привязан к этой карте болельщика. Может быть, этот опыт каким-то образом, используя цифровые технологии, применить и сегодня", - предложил Сабитов на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".Ранее Роскомнадзор предложил проект приказа, согласно которому отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете. Бейдж журналиста, как предлагает Роскомнадзор, будет представлять собой "прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись "ПРЕССА", идентификационные данные журналиста, редакции средства массовой информации, включая запись о регистрации, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации".
https://ria.ru/20210310/pressa-1600572966.html
https://ria.ru/20210226/zhurnalist-1599070568.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии, технологии, общество

В Общественной палате поделились идеями по разработке бейджей для СМИ

11:40 10.03.2021 (обновлено: 11:48 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникСотрудники СМИ на Форуме древних цивилизаций. 24 апреля 2017
Сотрудники СМИ на Форуме древних цивилизаций. 24 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Опыт с паспортами болельщика, реализованный во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, можно было бы использовать при разработке удостоверений журналистов, это поможет в том числе избежать подделок, такую идею предложил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что СЖР выявил случаи продажи в интернете удостоверений журналистов официально зарегистрированных СМИ.
Российская журналистка, дочь Бориса Немцова Жанна Немцова на церемонии переименования площади перед посольством России в Вашингтоне, которую назвали в честь Бориса Немцова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
11:24
Печать на бейдже "Пресса" необязательна, заявили в Роскомнадзоре
"Я вспомнил замечательный опыт, который был реализован во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, - карта болельщика. Замечательная история: ты регистрируешься, получаешь карту болельщика, определенный QR-код. И никто не может ни подделать, ни заменить. То есть, конкретный человек привязан к этой карте болельщика. Может быть, этот опыт каким-то образом, используя цифровые технологии, применить и сегодня", - предложил Сабитов на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".
Ранее Роскомнадзор предложил проект приказа, согласно которому отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете. Бейдж журналиста, как предлагает Роскомнадзор, будет представлять собой "прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись "ПРЕССА", идентификационные данные журналиста, редакции средства массовой информации, включая запись о регистрации, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации".
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:21
В СЖР заявили о риске подделки бейджей журналистов
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Союз журналистов РоссииТехнологииОбщество
 
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