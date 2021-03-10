Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/zheleznyak-1600597646.html
Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Германии и Франции неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:05
2021-03-10T13:05
андрей ермак
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сергей железняк
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e7ab3b2a399b7ab6490a84f562f358ce.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Германии и Франции неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе, все ключевые положения четко изложены в самих соглашениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Берлина и Парижа неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе. Все ключевые положения, требующие неукоснительной реализации, четко изложены в самих Минских соглашениях. Для каких целей на данном этапе понадобилось вносить доработки в существующий план, для нас очевидно", - сказал Железняк РИА Новости.Он считает, что Киев намерен "максимально долго" затягивать процесс урегулирования на Донбассе, чтобы продолжать получать финансирование на "сохранение зоны турбулентности вблизи с границами России"."Все миролюбивые заверения президента (Владимира) Зеленского о якобы намерении вернуть мир на Юго-Восток Украины на этапе его предвыборной кампании не стоят и ломаного гроша. Обстановка на Донбассе остается крайне напряженной, продолжаются обстрелы и провокации со стороны ВСУ", - добавил Железняк.Депутат отметил, что жители ДНР и ЛНР давно не верят красивым речам киевских властей: только конкретные дела Киева и выполнение Минских соглашений, а именно полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, конституционную реформу, включая децентрализацию и принятие закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей, способны вернуть доверие жителей Донбасса."Убежден, что Россия со своей стороны будет настаивать на сохранении ранее принятых договоренностей, поскольку продолжает защищать интересы жителей Донбасса и не позволит ущемлять их права и свободы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600586681.html
https://ria.ru/20210310/donbass-1600562964.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_1d8575e6b810a1bd700937364e75c384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сергей железняк, украина, в мире

Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу

13:05 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Германии и Франции неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе, все ключевые положения четко изложены в самих соглашениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:33
Кремль прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе
"Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Берлина и Парижа неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе. Все ключевые положения, требующие неукоснительной реализации, четко изложены в самих Минских соглашениях. Для каких целей на данном этапе понадобилось вносить доработки в существующий план, для нас очевидно", - сказал Железняк РИА Новости.
Он считает, что Киев намерен "максимально долго" затягивать процесс урегулирования на Донбассе, чтобы продолжать получать финансирование на "сохранение зоны турбулентности вблизи с границами России".
"Все миролюбивые заверения президента (Владимира) Зеленского о якобы намерении вернуть мир на Юго-Восток Украины на этапе его предвыборной кампании не стоят и ломаного гроша. Обстановка на Донбассе остается крайне напряженной, продолжаются обстрелы и провокации со стороны ВСУ", - добавил Железняк.
Депутат отметил, что жители ДНР и ЛНР давно не верят красивым речам киевских властей: только конкретные дела Киева и выполнение Минских соглашений, а именно полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, конституционную реформу, включая децентрализацию и принятие закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей, способны вернуть доверие жителей Донбасса.
"Убежден, что Россия со своей стороны будет настаивать на сохранении ранее принятых договоренностей, поскольку продолжает защищать интересы жителей Донбасса и не позволит ущемлять их права и свободы", - добавил парламентарий.
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10:18
Источник в Москве опроверг информацию о новом плане по Донбассу
 
Андрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСергей ЖелезнякУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ
13:36"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии в Норильске
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
Лента новостейМолния