https://ria.ru/20210310/zheleznyak-1600597646.html

Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу

Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу

Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Германии и Франции неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:05

2021-03-10T13:05

2021-03-10T13:05

андрей ермак

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сергей железняк

украина

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Германии и Франции неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе, все ключевые положения четко изложены в самих соглашениях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Берлина и Парижа неким "доработанным планом" урегулирования ситуации на Донбассе. Все ключевые положения, требующие неукоснительной реализации, четко изложены в самих Минских соглашениях. Для каких целей на данном этапе понадобилось вносить доработки в существующий план, для нас очевидно", - сказал Железняк РИА Новости.Он считает, что Киев намерен "максимально долго" затягивать процесс урегулирования на Донбассе, чтобы продолжать получать финансирование на "сохранение зоны турбулентности вблизи с границами России"."Все миролюбивые заверения президента (Владимира) Зеленского о якобы намерении вернуть мир на Юго-Восток Украины на этапе его предвыборной кампании не стоят и ломаного гроша. Обстановка на Донбассе остается крайне напряженной, продолжаются обстрелы и провокации со стороны ВСУ", - добавил Железняк.Депутат отметил, что жители ДНР и ЛНР давно не верят красивым речам киевских властей: только конкретные дела Киева и выполнение Минских соглашений, а именно полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, конституционную реформу, включая децентрализацию и принятие закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей, способны вернуть доверие жителей Донбасса."Убежден, что Россия со своей стороны будет настаивать на сохранении ранее принятых договоренностей, поскольку продолжает защищать интересы жителей Донбасса и не позволит ущемлять их права и свободы", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600586681.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600562964.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сергей железняк, украина, в мире