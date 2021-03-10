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ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия
ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия
ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T21:44
2021-03-10T21:44
кирилл вышинский
sputnik латвия
александр лукашевич
юнеско
евросоюз
маргарита симоньян
москва
латвия
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась формальными заявлениями и уверениями в том, что организация будет и дальше внимательно следить за развитием событий.Обращение от имени исполнительного директора МИА "Россия сегодня", экс-руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было направлено в ЮНЕСКО в декабре прошлого года. Вышинский призвал ЮНЕСКО обратить внимание на вопиющее нарушение права журналистов заниматься своей профессиональной деятельностью в связи с притеснениями русскоязычных журналистов в Латвии. Вышинский также призвал представителей ЮНЕСКО предпринять действия по защите права журналистов осуществлять свою работу и потребовать от властей Латвии объяснений их невыполнения своих международных обязательств в том числе в рамках ООН, и Совете Европы."Я поделился этой информацией с сотрудниками, которые проинформировали меня, что вопрос также поднимался постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем на 1295-й встрече Постоянного совета ОБСЕ. В русле мандата ЮНЕСКО по продвижению свободного распространения информации организация продолжает внимательно следить за развитием событий. Я был бы благодарен, если вы сообщите мне о дальнейшем развитии ситуации в соответствии с мандатом ЮНЕСКО", - говорится в письме, подписанном заместителем генерального секретаря, помощником генерального секретаря по коммуникациями и информации ЮНЕСКО Син Цюем.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html
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кирилл вышинский, sputnik латвия, александр лукашевич, юнеско, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире

ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия

21:44 10.03.2021
 
© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AP Photo / Christophe En
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась формальными заявлениями и уверениями в том, что организация будет и дальше внимательно следить за развитием событий.
Обращение от имени исполнительного директора МИА "Россия сегодня", экс-руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было направлено в ЮНЕСКО в декабре прошлого года. Вышинский призвал ЮНЕСКО обратить внимание на вопиющее нарушение права журналистов заниматься своей профессиональной деятельностью в связи с притеснениями русскоязычных журналистов в Латвии. Вышинский также призвал представителей ЮНЕСКО предпринять действия по защите права журналистов осуществлять свою работу и потребовать от властей Латвии объяснений их невыполнения своих международных обязательств в том числе в рамках ООН, и Совете Европы.
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"Я поделился этой информацией с сотрудниками, которые проинформировали меня, что вопрос также поднимался постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем на 1295-й встрече Постоянного совета ОБСЕ. В русле мандата ЮНЕСКО по продвижению свободного распространения информации организация продолжает внимательно следить за развитием событий. Я был бы благодарен, если вы сообщите мне о дальнейшем развитии ситуации в соответствии с мандатом ЮНЕСКО", - говорится в письме, подписанном заместителем генерального секретаря, помощником генерального секретаря по коммуникациями и информации ЮНЕСКО Син Цюем.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Кирилл ВышинскийSputnik ЛатвияАлександр ЛукашевичЮНЕСКОЕвросоюзМаргарита СимоньянМоскваЛатвияВ мире
 
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