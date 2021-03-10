https://ria.ru/20210310/yunesko-1600684093.html

ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия

ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия

ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T21:44

2021-03-10T21:44

2021-03-10T21:44

кирилл вышинский

sputnik латвия

александр лукашевич

юнеско

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маргарита симоньян

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась формальными заявлениями и уверениями в том, что организация будет и дальше внимательно следить за развитием событий.Обращение от имени исполнительного директора МИА "Россия сегодня", экс-руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было направлено в ЮНЕСКО в декабре прошлого года. Вышинский призвал ЮНЕСКО обратить внимание на вопиющее нарушение права журналистов заниматься своей профессиональной деятельностью в связи с притеснениями русскоязычных журналистов в Латвии. Вышинский также призвал представителей ЮНЕСКО предпринять действия по защите права журналистов осуществлять свою работу и потребовать от властей Латвии объяснений их невыполнения своих международных обязательств в том числе в рамках ООН, и Совете Европы."Я поделился этой информацией с сотрудниками, которые проинформировали меня, что вопрос также поднимался постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем на 1295-й встрече Постоянного совета ОБСЕ. В русле мандата ЮНЕСКО по продвижению свободного распространения информации организация продолжает внимательно следить за развитием событий. Я был бы благодарен, если вы сообщите мне о дальнейшем развитии ситуации в соответствии с мандатом ЮНЕСКО", - говорится в письме, подписанном заместителем генерального секретаря, помощником генерального секретаря по коммуникациями и информации ЮНЕСКО Син Цюем.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html

https://ria.ru/20201214/smi-1589105005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, sputnik латвия, александр лукашевич, юнеско, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире