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Яровая призвала разместить на сайтах посольств фото снесенных памятников
Яровая призвала разместить на сайтах посольств фото снесенных памятников
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:50
2021-03-10T10:50
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях Второй мировой войны, обобщенную информацию о них с визуализацией, сообщает в среду пресс-служба парламентария.С соответствующим предложением, направленным на защиту исторической памяти и распространение достоверных знаний о значении Нюрнбергского трибунала вице-спикер обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову."Вице-спикер ГД предлагает разместить на официальных сайтах наших посольств в тех странах, где были снесены памятники, обобщенную информацию о таких памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящён", - отмечается в сообщении.Также предлагается создать на официальных сайтах посольств "Разделы правды о Второй мировой войне", в том числе с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала.Кроме того, зампред ГД предлагает предусмотреть в образовательных программах школьного и высшего образования изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно - раздела "Агрессия против СССР" и нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов. Соответствующие официальные письма направлены в адрес министров, уточнили в пресс-службе."Приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные документы, свидетельствующие о чудовищных зверствах нацизма - это источник достоверных знаний о событиях, которые не могут быть интерпретированы и искажены, имеют безусловную и неоспоримую историческую ценность для сохранения мира будущими поколениями", - сказала Яровая, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html
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госдума рф, ирина яровая, ссср

Яровая призвала разместить на сайтах посольств фото снесенных памятников

10:50 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях Второй мировой войны, обобщенную информацию о них с визуализацией, сообщает в среду пресс-служба парламентария.
С соответствующим предложением, направленным на защиту исторической памяти и распространение достоверных знаний о значении Нюрнбергского трибунала вице-спикер обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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"Вице-спикер ГД предлагает разместить на официальных сайтах наших посольств в тех странах, где были снесены памятники, обобщенную информацию о таких памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящён", - отмечается в сообщении.
Также предлагается создать на официальных сайтах посольств "Разделы правды о Второй мировой войне", в том числе с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала.
Кроме того, зампред ГД предлагает предусмотреть в образовательных программах школьного и высшего образования изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно - раздела "Агрессия против СССР" и нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов. Соответствующие официальные письма направлены в адрес министров, уточнили в пресс-службе.
"Приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные документы, свидетельствующие о чудовищных зверствах нацизма - это источник достоверных знаний о событиях, которые не могут быть интерпретированы и искажены, имеют безусловную и неоспоримую историческую ценность для сохранения мира будущими поколениями", - сказала Яровая, которую цитирует пресс-служба.
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Госдума РФИрина ЯроваяСССР
 
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