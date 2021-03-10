https://ria.ru/20210310/yarovaya-1600567227.html
Яровая призвала разместить на сайтах посольств фото снесенных памятников
Яровая призвала разместить на сайтах посольств фото снесенных памятников
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:50
2021-03-10T10:50
2021-03-10T10:50
госдума рф
ирина яровая
ссср
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях Второй мировой войны, обобщенную информацию о них с визуализацией, сообщает в среду пресс-служба парламентария.С соответствующим предложением, направленным на защиту исторической памяти и распространение достоверных знаний о значении Нюрнбергского трибунала вице-спикер обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову."Вице-спикер ГД предлагает разместить на официальных сайтах наших посольств в тех странах, где были снесены памятники, обобщенную информацию о таких памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящён", - отмечается в сообщении.Также предлагается создать на официальных сайтах посольств "Разделы правды о Второй мировой войне", в том числе с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала.Кроме того, зампред ГД предлагает предусмотреть в образовательных программах школьного и высшего образования изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно - раздела "Агрессия против СССР" и нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов. Соответствующие официальные письма направлены в адрес министров, уточнили в пресс-службе."Приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные документы, свидетельствующие о чудовищных зверствах нацизма - это источник достоверных знаний о событиях, которые не могут быть интерпретированы и искажены, имеют безусловную и неоспоримую историческую ценность для сохранения мира будущими поколениями", - сказала Яровая, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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госдума рф, ирина яровая, ссср
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Вице-спикер ГД Ирина Яровая
предложила разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники в память о событиях Второй мировой войны, обобщенную информацию о них с визуализацией, сообщает в среду пресс-служба парламентария.
С соответствующим предложением, направленным на защиту исторической памяти и распространение достоверных знаний о значении Нюрнбергского трибунала вице-спикер обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
"Вице-спикер ГД предлагает разместить на официальных сайтах наших посольств в тех странах, где были снесены памятники, обобщенную информацию о таких памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящён", - отмечается в сообщении.
Также предлагается создать на официальных сайтах посольств "Разделы правды о Второй мировой войне", в том числе с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала.
Кроме того, зампред ГД предлагает предусмотреть в образовательных программах школьного и высшего образования изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно - раздела "Агрессия против СССР" и нот, которые заявлялись СССР
в ходе войны о преступлениях нацистов. Соответствующие официальные письма направлены в адрес министров, уточнили в пресс-службе.
"Приговор Нюрнбергского трибунала, а также иные документы, свидетельствующие о чудовищных зверствах нацизма - это источник достоверных знаний о событиях, которые не могут быть интерпретированы и искажены, имеют безусловную и неоспоримую историческую ценность для сохранения мира будущими поколениями", - сказала Яровая, которую цитирует пресс-служба.