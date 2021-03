https://ria.ru/20210310/weeknd-1600461055.html

Хит "Blinding Lights" установил новый рекорд

Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе), выпущенный в ноябре 2019 года, установил очередной рекорд, сообщает Variety. РИА Новости, 10.03.2021

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Трек "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе), выпущенный в ноябре 2019 года, установил очередной рекорд, сообщает Variety. В течение года (все 52 недели) композиция находилась в топ-10 хит-параде Billboard Hot 100. Таким образом работа Тесфайе побила предыдущего рекордсмена — трек "Circles" Post Malone, который продержался в первой десятке 39 недель. Песня "Blinding Lights" также установила рекорд по продолжительности пребывания в пятерке лучших престижного чарта. В топ-5 она находилась 43 недели. В Variety уточняют, что теперь имея полных 65 недель в сотне лучших треков с момента релиза, хит The Weeknd уверенно движется к тому, чтобы побить рекорд, установленный рок-группой Imagine Dragons и их песней "Radioactive". Они были в топе чарта 87 недель. Трек вошел в альбом музыканта "After Hours". Релиз сборника состоялся весной 2020 года. Тогда же он стал номером один по количеству продаж в США. Несмотря на рекорды и коммерческий успех, The Weeknd не номинировали ни на одну премию "Грэмми" в этом году.

