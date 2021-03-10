https://ria.ru/20210310/vozmozhnosti-1600588878.html

Комментарий: китайский рынок предоставляет больше возможностей миру

Комментарий: китайский рынок предоставляет больше возможностей миру

"Двойная циркуляция" – один из горячих терминов о китайском экономическом развитии. С мая минувшего года руководство КНР неоднократно подчеркивает необходимость РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:56

2021-03-10T12:56

2021-03-10T12:56

россия-китай: главное

китай

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600592623_0:255:3072:1982_1920x0_80_0_0_7a69f12fc2c2e4a32377e6f4d794bb6b.jpg

МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". "Двойная циркуляция" – один из горячих терминов о китайском экономическом развитии. С мая минувшего года руководство КНР неоднократно подчеркивает необходимость ускорить процесс создания новой структуры развития, отличающейся особым экономическим циклом, который очертит внутренний и внешний контуры экономической деятельности, где национальная и международная экономики будут дополнять друг друга.На "двух сессиях" в этом году "Двойная циркуляция" в очередной раз оказалась в фокусе внимания. Однако стоит отметить, что новая политико-экономическая концепция КНР все еще вызывает некоторое недоразумение. Так, например, беспокойство за то, продолжит ли КНР придерживаться политики открытости, способно ли формирование мощного внутреннего рынка сократить пространство для иностранных инвестиций и др. Это не что иное, как неправильная трактовка новой модели развития экономики Китая. На самом деле, два цикла не замкнуты и не противоположены, а дополняют друг друга.О расширении внутреннего спроса, как одной из стратегических опор экономического роста КНР, в этом году в очередной раз было подчеркнуто в докладе о работе правительства КНР, а это означает то, что страна будет полностью раскрывать потенциал внутреннего рынка, что позволит трансформироваться рынку мировому.В КНР существует большая группа населения со средним уровнем доходов, объем которой увеличивается с самыми быстрыми в мире темпами, есть огромный рынок в малых городах и деревнях, а стремление китайцев к лучшей жизни безусловно увеличит потребление в отношении качественной продукции, технологий и обслуживания глобального масштаба, отметила Цзян Ин, член НПКСК, вице-президент бухгалтерской фирмы Deloitte Touche Tohmatsu Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, более успешный внутренний рынок Китая поможет стране в создании совершенной производственной цепочки, институциональной среды, а также более оживленного транснационального регионального сотрудничества, что поможет преображению "мировой фабрики", повлияет на производство более качественной продукции.Мировая общественность обратила внимание на то, что в докладе о работе правительства КНР, проекте 14-й пятилетки о национальном хозяйстве и социально-экономическом развитии, а также перспективных целях к 2035 году Китая, представленном на рассмотрение на "двух сессий", много раз повторяется слово "открытость". На самом деле, в течение нескольких десятилетий с начала реформ, понятие "открытость" никогда не исчезало из программ китайского правительства. Открытость для КНР только продолжится, а не закончится. Что касается озабоченности о том, окажет ли негативное влияние "Двойная циркуляция" на иностранные инвестиции, то беспокоиться не стоит.

https://ria.ru/20210305/razvitie-1600141421.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика