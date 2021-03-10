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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210310/vozmozhnosti-1600588878.html
Комментарий: китайский рынок предоставляет больше возможностей миру
Комментарий: китайский рынок предоставляет больше возможностей миру
"Двойная циркуляция" – один из горячих терминов о китайском экономическом развитии. С мая минувшего года руководство КНР неоднократно подчеркивает необходимость РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:56
2021-03-10T12:56
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". "Двойная циркуляция" – один из горячих терминов о китайском экономическом развитии. С мая минувшего года руководство КНР неоднократно подчеркивает необходимость ускорить процесс создания новой структуры развития, отличающейся особым экономическим циклом, который очертит внутренний и внешний контуры экономической деятельности, где национальная и международная экономики будут дополнять друг друга.На "двух сессиях" в этом году "Двойная циркуляция" в очередной раз оказалась в фокусе внимания. Однако стоит отметить, что новая политико-экономическая концепция КНР все еще вызывает некоторое недоразумение. Так, например, беспокойство за то, продолжит ли КНР придерживаться политики открытости, способно ли формирование мощного внутреннего рынка сократить пространство для иностранных инвестиций и др. Это не что иное, как неправильная трактовка новой модели развития экономики Китая. На самом деле, два цикла не замкнуты и не противоположены, а дополняют друг друга.О расширении внутреннего спроса, как одной из стратегических опор экономического роста КНР, в этом году в очередной раз было подчеркнуто в докладе о работе правительства КНР, а это означает то, что страна будет полностью раскрывать потенциал внутреннего рынка, что позволит трансформироваться рынку мировому.В КНР существует большая группа населения со средним уровнем доходов, объем которой увеличивается с самыми быстрыми в мире темпами, есть огромный рынок в малых городах и деревнях, а стремление китайцев к лучшей жизни безусловно увеличит потребление в отношении качественной продукции, технологий и обслуживания глобального масштаба, отметила Цзян Ин, член НПКСК, вице-президент бухгалтерской фирмы Deloitte Touche Tohmatsu Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, более успешный внутренний рынок Китая поможет стране в создании совершенной производственной цепочки, институциональной среды, а также более оживленного транснационального регионального сотрудничества, что поможет преображению "мировой фабрики", повлияет на производство более качественной продукции.Мировая общественность обратила внимание на то, что в докладе о работе правительства КНР, проекте 14-й пятилетки о национальном хозяйстве и социально-экономическом развитии, а также перспективных целях к 2035 году Китая, представленном на рассмотрение на "двух сессий", много раз повторяется слово "открытость". На самом деле, в течение нескольких десятилетий с начала реформ, понятие "открытость" никогда не исчезало из программ китайского правительства. Открытость для КНР только продолжится, а не закончится. Что касается озабоченности о том, окажет ли негативное влияние "Двойная циркуляция" на иностранные инвестиции, то беспокоиться не стоит.
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китай, технологии, экономика

Комментарий: китайский рынок предоставляет больше возможностей миру

12:56 10.03.2021
 
© AFP 2021 / Noel CelisПассажиры на автобусной остановке в Пекине
Пассажиры на автобусной остановке в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
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МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". "Двойная циркуляция" – один из горячих терминов о китайском экономическом развитии. С мая минувшего года руководство КНР неоднократно подчеркивает необходимость ускорить процесс создания новой структуры развития, отличающейся особым экономическим циклом, который очертит внутренний и внешний контуры экономической деятельности, где национальная и международная экономики будут дополнять друг друга.
На "двух сессиях" в этом году "Двойная циркуляция" в очередной раз оказалась в фокусе внимания. Однако стоит отметить, что новая политико-экономическая концепция КНР все еще вызывает некоторое недоразумение. Так, например, беспокойство за то, продолжит ли КНР придерживаться политики открытости, способно ли формирование мощного внутреннего рынка сократить пространство для иностранных инвестиций и др. Это не что иное, как неправильная трактовка новой модели развития экономики Китая. На самом деле, два цикла не замкнуты и не противоположены, а дополняют друг друга.
О расширении внутреннего спроса, как одной из стратегических опор экономического роста КНР, в этом году в очередной раз было подчеркнуто в докладе о работе правительства КНР, а это означает то, что страна будет полностью раскрывать потенциал внутреннего рынка, что позволит трансформироваться рынку мировому.
В КНР существует большая группа населения со средним уровнем доходов, объем которой увеличивается с самыми быстрыми в мире темпами, есть огромный рынок в малых городах и деревнях, а стремление китайцев к лучшей жизни безусловно увеличит потребление в отношении качественной продукции, технологий и обслуживания глобального масштаба, отметила Цзян Ин, член НПКСК, вице-президент бухгалтерской фирмы Deloitte Touche Tohmatsu Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 19:18Россия-Китай: Главное
"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год
Кроме того, более успешный внутренний рынок Китая поможет стране в создании совершенной производственной цепочки, институциональной среды, а также более оживленного транснационального регионального сотрудничества, что поможет преображению "мировой фабрики", повлияет на производство более качественной продукции.
Мировая общественность обратила внимание на то, что в докладе о работе правительства КНР, проекте 14-й пятилетки о национальном хозяйстве и социально-экономическом развитии, а также перспективных целях к 2035 году Китая, представленном на рассмотрение на "двух сессий", много раз повторяется слово "открытость". На самом деле, в течение нескольких десятилетий с начала реформ, понятие "открытость" никогда не исчезало из программ китайского правительства. Открытость для КНР только продолжится, а не закончится. Что касается озабоченности о том, окажет ли негативное влияние "Двойная циркуляция" на иностранные инвестиции, то беспокоиться не стоит.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииЭкономика
 
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