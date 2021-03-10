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Для 130 тысяч жителей Пермского края улучшится качество водоснабжения
Для 130 тысяч жителей Пермского края улучшится качество водоснабжения
В Пермском крае в рамках госпрограммы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" начинается проектирование модернизации систем... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:57
2021-03-10T14:57
жкх
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. В Пермском крае в рамках госпрограммы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" начинается проектирование модернизации систем водоснабжения в семи населенных пунктах, 130 тысяч жителей смогут получать качественную питьевую воду, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."Еще семь территорий Пермского края станут участниками программы "Чистая вода" в рамках нацпроекта &lt;…&gt; Подрядчик на проектирование систем определен по результатам конкурсной процедуры, цена контракта превысила 150 миллионов рублей. Реализация проектов по модернизации водопроводов позволит улучшить качество питьевой воды для 130 тысяч человек", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, контракт на проектирование заключен с АО "Институт МосводоканалНИИпроект", готовые решения компания обязана представить в этом году. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обеспечение населения качественными услугами – это одна из ключевых задач для региона. "Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из-под крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна: это позволит в период до 2024 года улучшить качество питьевой воды для порядка 400 тысяч жителей края", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора.По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, до 2024 года на региональные проекты реконструкции водоводов предусмотрено финансирование в размере порядка 2,4 миллиардов рублей, из которых 2,1 миллиарда рублей – федеральные средства и более 260 миллионов рублей – бюджетные источники региона. На эти средства планируется реализовать 11 проектов.
https://ria.ru/20210224/dolgostroy-1598834399.html
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жкх, дмитрий махонин, пермский край

Для 130 тысяч жителей Пермского края улучшится качество водоснабжения

14:57 10.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕРМЬ, 10 мар – РИА Новости. В Пермском крае в рамках госпрограммы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" начинается проектирование модернизации систем водоснабжения в семи населенных пунктах, 130 тысяч жителей смогут получать качественную питьевую воду, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Еще семь территорий Пермского края станут участниками программы "Чистая вода" в рамках нацпроекта <…> Подрядчик на проектирование систем определен по результатам конкурсной процедуры, цена контракта превысила 150 миллионов рублей. Реализация проектов по модернизации водопроводов позволит улучшить качество питьевой воды для 130 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы губернатора, контракт на проектирование заключен с АО "Институт МосводоканалНИИпроект", готовые решения компания обязана представить в этом году.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обеспечение населения качественными услугами – это одна из ключевых задач для региона. "Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из-под крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна: это позволит в период до 2024 года улучшить качество питьевой воды для порядка 400 тысяч жителей края", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора.
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, до 2024 года на региональные проекты реконструкции водоводов предусмотрено финансирование в размере порядка 2,4 миллиардов рублей, из которых 2,1 миллиарда рублей – федеральные средства и более 260 миллионов рублей – бюджетные источники региона. На эти средства планируется реализовать 11 проектов.
"В этом году в Прикамье будет реализовано три проекта по реконструкции системы водоснабжения <…> В прошлом году с опережением графика завершены работы по строительству нового водовода для Краснокамска", - добавили в пресс-службе губернатора.
 
ЖКХДмитрий МахонинПермский край
 
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