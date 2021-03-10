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Путин надеется, что вакцинация от COVID-19 пойдет быстрее
Путин надеется, что вакцинация от COVID-19 пойдет быстрее
Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в РФ пойдет более быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:00
2021-03-10T18:00
2021-03-10T18:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в РФ пойдет более быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему",- сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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