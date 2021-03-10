https://ria.ru/20210310/vaktsinatsiya-1600656899.html

Путин надеется, что вакцинация от COVID-19 пойдет быстрее

Путин надеется, что вакцинация от COVID-19 пойдет быстрее

Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в РФ пойдет более быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:00

2021-03-10T18:00

2021-03-10T18:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в РФ пойдет более быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему",- сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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