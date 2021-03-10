https://ria.ru/20210310/vaktsinatsiya-1600647816.html

Попова не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Попова не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для массовой иммунизации детей от коронавируса нет. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:17

2021-03-10T17:17

2021-03-10T17:24

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анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для массовой иммунизации детей от коронавируса нет."Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", - сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.Она добавила, что дети переносят болезнь легко, иммунитет вырабатывается у них очень быстро.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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