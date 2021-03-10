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Попова не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19
Попова не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для массовой иммунизации детей от коронавируса нет. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:17
2021-03-10T17:17
2021-03-10T17:24
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анна попова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для массовой иммунизации детей от коронавируса нет."Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", - сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.Она добавила, что дети переносят болезнь легко, иммунитет вырабатывается у них очень быстро.
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РИА Новости
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РИА Новости
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