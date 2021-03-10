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Распространение коронавируса
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В Северной Македонии началась вакцинация "Спутником V"
В Северной Македонии началась вакцинация "Спутником V"
В Северной Македонии началась вакцинация препаратом от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило национальное агентство МИА. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:56
2021-03-10T15:56
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
скопье
северная македония
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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. В Северной Македонии началась вакцинация препаратом от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило национальное агентство МИА.В Северную Македонию 7 марта прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России. Партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ. Единственной вакциной до сих пор, которую получило Скопье, были переданные в дар в середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии."В поликлинике "Яне Сандански" в Скопье сегодня началась вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", - передает агентство. Первыми прививку получат сотрудники учреждений здравоохранения.Правительство Северной Македонии ранее приняло решение о введении запрета на движение с 22.00 до 5.00 следующего дня в период с 10 по 22 марта на территории всей страны в связи с пандемией COVID-19. Исключение сделано для пассажиров, которые пребывают в международный аэропорт Скопье во время комендантского часа. Транспорт в транзите через республику сможет находиться на ее территории не более трех часов во время действия ограничений.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, скопье, северная македония, сербия, в мире

В Северной Македонии началась вакцинация "Спутником V"

15:56 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. В Северной Македонии началась вакцинация препаратом от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило национальное агентство МИА.
В Северную Македонию 7 марта прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России. Партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ. Единственной вакциной до сих пор, которую получило Скопье, были переданные в дар в середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии.
"В поликлинике "Яне Сандански" в Скопье сегодня началась вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", - передает агентство. Первыми прививку получат сотрудники учреждений здравоохранения.
Правительство Северной Македонии ранее приняло решение о введении запрета на движение с 22.00 до 5.00 следующего дня в период с 10 по 22 марта на территории всей страны в связи с пандемией COVID-19. Исключение сделано для пассажиров, которые пребывают в международный аэропорт Скопье во время комендантского часа. Транспорт в транзите через республику сможет находиться на ее территории не более трех часов во время действия ограничений.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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