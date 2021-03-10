https://ria.ru/20210310/vaktsinatsiya-1600632182.html

В Северной Македонии началась вакцинация "Спутником V"

В Северной Македонии началась вакцинация "Спутником V"

В Северной Македонии началась вакцинация препаратом от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило национальное агентство МИА. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:56

2021-03-10T15:56

2021-03-10T15:56

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

скопье

северная македония

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg

БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. В Северной Македонии началась вакцинация препаратом от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило национальное агентство МИА.В Северную Македонию 7 марта прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России. Партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ. Единственной вакциной до сих пор, которую получило Скопье, были переданные в дар в середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии."В поликлинике "Яне Сандански" в Скопье сегодня началась вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", - передает агентство. Первыми прививку получат сотрудники учреждений здравоохранения.Правительство Северной Македонии ранее приняло решение о введении запрета на движение с 22.00 до 5.00 следующего дня в период с 10 по 22 марта на территории всей страны в связи с пандемией COVID-19. Исключение сделано для пассажиров, которые пребывают в международный аэропорт Скопье во время комендантского часа. Транспорт в транзите через республику сможет находиться на ее территории не более трех часов во время действия ограничений.

скопье

северная македония

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, скопье, северная македония, сербия, в мире