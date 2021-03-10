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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/vaktsinatsiya-1600557030.html
Аляска первой в США разрешила вакцинацию от коронавируса с 16 лет
Аляска первой в США разрешила вакцинацию от коронавируса с 16 лет
Американский штат Аляска первым в США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше, сообщил губернатор штата Майк Данливи. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:26
2021-03-10T09:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
johnson & johnson
аляска
сша
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский штат Аляска первым в США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше, сообщил губернатор штата Майк Данливи."(Решение) вступает в силу немедленно - Аляска станет первым штатом в стране, где разрешено получать вакцину от COVID-19 всем людям в возрасте от 16 лет. Это (решение) является важным шагом вперед в рамках наших усилий, которые предпринимаются, чтобы оставить вирус в прошлом", - написал губернатор в своем Twitter.Как передает газета New York Times, для людей в возрасте 16 лет и старше в штате будет доступна вакцина компании Pfizer, а применение препаратов компаний Moderna и Johnson &amp; Johnson разрешено для людей от 18 лет.На сайте департамента здравоохранения Аляски отмечается, что вакцина теперь доступна для людей соответствующего возраста, "которые проживают или работают" в штате. Всего на Аляске полностью вакцинировано около 16% населения, или примерно 119,6 тысячи человек, в целом более 171 тысячи получили как минимум одну дозу препарата.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 миллионов человек, более 527,6 тысячи скончались. Начавшаяся в декабре вакцинация продолжается - сейчас в США для экстренной вакцинации лицензированы три вакцины, две из них требуют двух прививок.
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, аляска, сша, в мире

Аляска первой в США разрешила вакцинацию от коронавируса с 16 лет

09:26 10.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский штат Аляска первым в США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше, сообщил губернатор штата Майк Данливи.
"(Решение) вступает в силу немедленно - Аляска станет первым штатом в стране, где разрешено получать вакцину от COVID-19 всем людям в возрасте от 16 лет. Это (решение) является важным шагом вперед в рамках наших усилий, которые предпринимаются, чтобы оставить вирус в прошлом", - написал губернатор в своем Twitter.
Как передает газета New York Times, для людей в возрасте 16 лет и старше в штате будет доступна вакцина компании Pfizer, а применение препаратов компаний Moderna и Johnson & Johnson разрешено для людей от 18 лет.
На сайте департамента здравоохранения Аляски отмечается, что вакцина теперь доступна для людей соответствующего возраста, "которые проживают или работают" в штате. Всего на Аляске полностью вакцинировано около 16% населения, или примерно 119,6 тысячи человек, в целом более 171 тысячи получили как минимум одну дозу препарата.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 миллионов человек, более 527,6 тысячи скончались. Начавшаяся в декабре вакцинация продолжается - сейчас в США для экстренной вакцинации лицензированы три вакцины, две из них требуют двух прививок.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Johnson & JohnsonАляскаСШАВ мире
 
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