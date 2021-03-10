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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600626115.html
Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"
Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:26
2021-03-10T15:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ксавье беттель
коронавирусы
владимир путин
люксембург (государство)
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Беттеля состоялся в среду."Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений."Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ксавье беттель, коронавирусы, владимир путин, люксембург (государство), в мире

Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"

15:26 10.03.2021 (обновлено: 15:32 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина и Беттеля состоялся в среду.
"Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений.
"Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ксавье БеттельКоронавирусыВладимир ПутинЛюксембург (государство)В мире
 
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