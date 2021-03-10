https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600626115.html

Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"

Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:26

2021-03-10T15:26

2021-03-10T15:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ксавье беттель

коронавирусы

владимир путин

люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Беттеля состоялся в среду."Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений."Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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