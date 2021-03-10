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Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"
Путин обсудил с премьером Люксембурга перспективы поставок "Спутника V"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:26
2021-03-10T15:26
2021-03-10T15:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ксавье беттель
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Беттеля состоялся в среду."Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений."Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ксавье беттель, коронавирусы, владимир путин, люксембург (государство), в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем
обсудил возможные перспективы поставок российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина и Беттеля состоялся в среду.
"Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Также был отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте 130-летия установления дипломатических отношений.
"Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей... Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.