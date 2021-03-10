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В Иране производство "Спутника V" запустят до 21 марта
В Иране производство "Спутника V" запустят до 21 марта
Производство вакцины "Спутник V" будет запущено на территории Ирана до 21 марта, сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова официального представителя... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:58
2021-03-10T14:58
2021-03-10T14:58
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" будет запущено на территории Ирана до 21 марта, сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура."Совместное производство вакцины "Спутник V" будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта - ред.)", - сказал Джаханпур.Он также добавил, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок."Таким образом, за 1400 год (по иранскому календарю - ред.) будет произведено и введено в эксплуатацию от 36 до 40 миллионов доз вакцины", - заверил Джаханпур.Еще в феврале министр здравоохранения страны Саид Намаки заявлял о том, что в течение 2-3 месяцев Иран планирует стать важным центром по производству вакцины от коронавируса в регионе и одним из важнейших экспортеров препарата.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России и многих других странах. Продвижением российской вакцины "Спутник V" за зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, иран, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Производство вакцины "Спутник V
" будет запущено на территории Ирана
до 21 марта, сообщило агентство IRNA
со ссылкой на слова официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура.
"Совместное производство вакцины "Спутник V" будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта - ред.)", - сказал Джаханпур.
Он также добавил, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок.
"Таким образом, за 1400 год (по иранскому календарю - ред.) будет произведено и введено в эксплуатацию от 36 до 40 миллионов доз вакцины", - заверил Джаханпур.
Еще в феврале министр здравоохранения страны Саид Намаки заявлял о том, что в течение 2-3 месяцев Иран планирует стать важным центром по производству вакцины от коронавируса в регионе и одним из важнейших экспортеров препарата.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России и многих других странах. Продвижением российской вакцины "Спутник V" за зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).