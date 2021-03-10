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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600612511.html
Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией
Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией
Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:16
2021-03-10T14:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
мид саудовской аравии
здоровье - общество
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 10 мар – РИА Новости. Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, мид саудовской аравии, здоровье - общество, сергей лавров, саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), в мире

Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией

14:16 10.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЭР-РИЯД, 10 мар – РИА Новости. Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыМИД Саудовской АравииЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровСаудовская АравияМоскваЭр-Рияд (город)В мире
 
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