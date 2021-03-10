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Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией

Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией

Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:16

2021-03-10T14:16

2021-03-10T14:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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мид саудовской аравии

здоровье - общество

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 10 мар – РИА Новости. Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.

саудовская аравия

москва

эр-рияд (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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