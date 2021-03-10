Лавров рассказал об обсуждении "Спутника V" с Саудовской Аравией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби
ЭР-РИЯД, 10 мар – РИА Новости. Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от COVID "Спутник V" в Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.