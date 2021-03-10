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ФосАгро на волховском комплексе выпустила первую партию аммофоса
ФосАгро на волховском комплексе выпустила первую партию аммофоса
На Волховском производственном комплексе запущено производство аммофоса мощностью 288,5 тысяч тонн в год. Это одно из самых эффективных фосфорсодержащих... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:19
2021-03-10T12:19
2021-03-10T12:19
андрей гурьев
фосагро
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На Волховском производственном комплексе запущено производство аммофоса мощностью 288,5 тысяч тонн в год. Это одно из самых эффективных фосфорсодержащих удобрений."Выработкой опытно-промышленной партии нового для предприятия продукта завершен первый этап инвестиционного проекта по развитию Волховского производственного комплекса компании "ФосАгро", - говорится в пресс-релизе.Инвестиционный проект, предполагающий более 28 миллиардов рублей вложений, стартовал в марте 2019, а пуск основных мощностей намечен на 2023 год. К этому времени на месте старого завода, построенного в 1932 году, будет создан абсолютно новый производственный комплекс с мощностями, созданными на основе наилучших доступных технологий и позволяющими производить 800 тысяч тонн аммофоса в год. На новых производствах будет создано более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Волховское предприятие станет технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий."Сегодня мы стали свидетелями завершения первого этапа инвестиционной программы по развитию волховского производственного комплекса. Показателем того, что мы преодолели этот рубеж, стал пуск производства аммофоса и выработка первой партии этого высококачественного минерального удобрения. Даже такие внешние обстоятельства как пандемия коронавирусной инфекции не смогли сбить нас с намеченного курса. Все запланированные работы выполняются в срок, уверен, что в 2023 году инвестиционная программа будет реализована в полном объеме", - заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. По его словам, инвестпроект имеет большое значение не только для компании "ФосАгро", но и для всей отрасли минеральных удобрений.
https://ria.ru/20210125/fosagro-1594556187.html
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андрей гурьев, фосагро, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На Волховском производственном комплексе запущено производство аммофоса мощностью 288,5 тысяч тонн в год. Это одно из самых эффективных фосфорсодержащих удобрений.
"Выработкой опытно-промышленной партии нового для предприятия продукта завершен первый этап инвестиционного проекта по развитию Волховского производственного комплекса компании "ФосАгро", - говорится в пресс-релизе.
Инвестиционный проект, предполагающий более 28 миллиардов рублей вложений, стартовал в марте 2019, а пуск основных мощностей намечен на 2023 год. К этому времени на месте старого завода, построенного в 1932 году, будет создан абсолютно новый производственный комплекс с мощностями, созданными на основе наилучших доступных технологий и позволяющими производить 800 тысяч тонн аммофоса в год. На новых производствах будет создано более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Волховское предприятие станет технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий.
"Сегодня мы стали свидетелями завершения первого этапа инвестиционной программы по развитию волховского производственного комплекса. Показателем того, что мы преодолели этот рубеж, стал пуск производства аммофоса и выработка первой партии этого высококачественного минерального удобрения. Даже такие внешние обстоятельства как пандемия коронавирусной инфекции не смогли сбить нас с намеченного курса. Все запланированные работы выполняются в срок, уверен, что в 2023 году инвестиционная программа будет реализована в полном объеме", - заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев
.
По его словам, инвестпроект имеет большое значение не только для компании "ФосАгро", но и для всей отрасли минеральных удобрений.