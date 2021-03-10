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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210310/tseny-1600602253.html
Индекс цен производителей в КНР вырос в феврале на 1,7%
Индекс цен производителей в КНР вырос в феврале на 1,7%
В феврале 2021 года индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в Китае вырос на 1,7% в годовом... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:36
2021-03-10T13:36
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В феврале 2021 года индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в Китае вырос на 1,7% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.Напомним, что темпы роста этого показателя в январе с.г. составили 0,3%.В месячном исчислении PPI в стране вырос на 0,8% в прошлом месяце, а в январе этот показатель составил 1%, сообщила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 25 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в то время как 10 из 40 отраслей сообщили о снижении цен, а 5 о неизменившихся ценах.По данным ведомства, PPI нефтегазодобывающего сектора страны вырос на 7,5% в месячном исчислении в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке.Растущий внутренний спрос содействовал росту цен в секторе выплавки цветных металлов и цветного металлопроката, PPI которого вырос на 1,5% в месячном исчислении.При этом, PPI в отрасли добычи и поставок газа снизился на 0,7% в месячном исчислении на фоне ослабления спроса на зимнее отопление, сказала Дун Лицзюань.За первые два месяца года PPI в среднем вырос на 1% в годовом исчислении, сообщили в ГСУ.Вместе с этим, в феврале в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - снизился на 0,2% в годовом исчислении.
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китай, экономика

Индекс цен производителей в КНР вырос в феврале на 1,7%

13:36 10.03.2021
 
© AFP 2021 / STRРаботники на линии по производству жгутов автомобильных проводов на заводе в Хуайбэйе
Работники на линии по производству жгутов автомобильных проводов на заводе в Хуайбэйе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 10 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В феврале 2021 года индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в Китае вырос на 1,7% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Напомним, что темпы роста этого показателя в январе с.г. составили 0,3%.
В месячном исчислении PPI в стране вырос на 0,8% в прошлом месяце, а в январе этот показатель составил 1%, сообщила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.
Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 25 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в то время как 10 из 40 отраслей сообщили о снижении цен, а 5 о неизменившихся ценах.
По данным ведомства, PPI нефтегазодобывающего сектора страны вырос на 7,5% в месячном исчислении в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке.
Растущий внутренний спрос содействовал росту цен в секторе выплавки цветных металлов и цветного металлопроката, PPI которого вырос на 1,5% в месячном исчислении.
При этом, PPI в отрасли добычи и поставок газа снизился на 0,7% в месячном исчислении на фоне ослабления спроса на зимнее отопление, сказала Дун Лицзюань.
За первые два месяца года PPI в среднем вырос на 1% в годовом исчислении, сообщили в ГСУ.
Вместе с этим, в феврале в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - снизился на 0,2% в годовом исчислении.
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