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Жителю Татарстана грозит срок за избиение насильника его бабушки
Жителю Татарстана грозит срок за избиение насильника его бабушки
Житель Татарстана может стать фигурантом уголовного дела за избиение односельчанина, которого обвиняют в изнасиловании его бабушки, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:28
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республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. Житель Татарстана может стать фигурантом уголовного дела за избиение односельчанина, которого обвиняют в изнасиловании его бабушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По данным управления СК по Татарстану, 23 февраля 56-летний житель одной из деревень Актанышского района в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к 83-летней соседке и надругался над ней. Ему предъявили обвинение по статье об изнасиловании, по решению суда мужчину заключили под стражу.По его словам, полицейские задержали внука женщины, взяли с него объяснения по поводу случившегося, против него могут возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев подтвердил РИА Новости, что в отношении внука потерпевшей проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела о насилии над пенсионеркой взяла на контроль прокуратура, сообщил он.
https://ria.ru/20210228/rassledovanie-1599276759.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Жителю Татарстана грозит срок за избиение насильника его бабушки

17:28 10.03.2021 (обновлено: 20:46 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. Житель Татарстана может стать фигурантом уголовного дела за избиение односельчанина, которого обвиняют в изнасиловании его бабушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По данным управления СК по Татарстану, 23 февраля 56-летний житель одной из деревень Актанышского района в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к 83-летней соседке и надругался над ней. Ему предъявили обвинение по статье об изнасиловании, по решению суда мужчину заключили под стражу.

"Обвиняемый издевался над пенсионеркой в течение нескольких часов. Соседка нашла ее избитую, в крови, в шоковом состоянии, вызвала родных, скорую помощь, полицию. Потерпевшую пришлось госпитализировать. Приехавший 35-летний внук бабушки до приезда полиции пошел к подозреваемому и избил его", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские задержали внука женщины, взяли с него объяснения по поводу случившегося, против него могут возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев подтвердил РИА Новости, что в отношении внука потерпевшей проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела о насилии над пенсионеркой взяла на контроль прокуратура, сообщил он.
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