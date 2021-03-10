https://ria.ru/20210310/tatarstan-1600649996.html

Жителю Татарстана грозит срок за избиение насильника его бабушки

Жителю Татарстана грозит срок за избиение насильника его бабушки

Житель Татарстана может стать фигурантом уголовного дела за избиение односельчанина, которого обвиняют в изнасиловании его бабушки, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:28

2021-03-10T17:28

2021-03-10T20:46

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 мар — РИА Новости. Житель Татарстана может стать фигурантом уголовного дела за избиение односельчанина, которого обвиняют в изнасиловании его бабушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По данным управления СК по Татарстану, 23 февраля 56-летний житель одной из деревень Актанышского района в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к 83-летней соседке и надругался над ней. Ему предъявили обвинение по статье об изнасиловании, по решению суда мужчину заключили под стражу.По его словам, полицейские задержали внука женщины, взяли с него объяснения по поводу случившегося, против него могут возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев подтвердил РИА Новости, что в отношении внука потерпевшей проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела о насилии над пенсионеркой взяла на контроль прокуратура, сообщил он.

https://ria.ru/20210228/rassledovanie-1599276759.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия