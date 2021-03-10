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На SputnikPro расскажут, как избежать типичных стилистических ошибок
На SputnikPro расскажут, как избежать типичных стилистических ошибок
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 12 марта, в 13.00 по МСК... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:34
2021-03-10T12:34
миа "россия сегодня"
sputnik
журналистика
новости агентства
общество
в мире
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 12 марта, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "Как избежать типичных грамматических и стилистических ошибок".На мастер-классе начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина расскажет, как сохранить репутацию компетентного автора и избежать бродячих ошибок, всегда ли нужно дословно цитировать эксперта, как назвать то, чего еще нет, и без каких иностранных слов нам не обойтись. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны" Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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миа "россия сегодня", sputnik, журналистика, новости агентства, общество, в мире

На SputnikPro расскажут, как избежать типичных стилистических ошибок

12:34 10.03.2021
 
© Фото : Александр Наумов Начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина
Начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Россия сегодня Елена Исайкина - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Александр Наумов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 12 марта, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "Как избежать типичных грамматических и стилистических ошибок".
На мастер-классе начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина расскажет, как сохранить репутацию компетентного автора и избежать бродячих ошибок, всегда ли нужно дословно цитировать эксперта, как назвать то, чего еще нет, и без каких иностранных слов нам не обойтись. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны" Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Советник медиагруппы Россия сегодня Олег Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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