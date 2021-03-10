https://ria.ru/20210310/starship-1600546413.html

Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship

Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что причиной взрыва прототипа корабля Starship после успешной посадки стало... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:51

2021-03-10T03:51

2021-03-10T05:07

илон маск

космос - риа наука

spacex

сша

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что причиной взрыва прототипа корабля Starship после успешной посадки стало попадание гелия в двигатель.На прошлой неделе прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, успешно приземлился, однако спустя несколько минут взорвался.Он отметил, что испытания SN11 будут несколько откорректированы.Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту более 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел.Это уже третий запуск Starship на высоту свыше 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну из трех.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ukraina-1597255858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/speys-1596807521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, spacex, сша