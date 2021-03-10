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Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации
Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации
Интернет-компания Google оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:04
2021-03-10T18:09
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Интернет-компания Google оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, говорится в сообщении Роскомнадзора."Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента",- говорится в сообщении. В нем уточняется, что суд назначил такой штраф компании 17 декабря 2020 года.Ведомство напоминает, что закон "Об информации…" обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.В 2019 году Роскомнадзор возбудил в отношении Google дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тысяч рублей, штраф оплачен).Позднее проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения, 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 миллиона рублей (штраф оплачен)."Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ. Суд состоялся 17 декабря 2020 года. Мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы компании был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html
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РИА Новости
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google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации

18:04 10.03.2021 (обновлено: 18:09 10.03.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Интернет-компания Google оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 миллионов рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента",- говорится в сообщении. В нем уточняется, что суд назначил такой штраф компании 17 декабря 2020 года.
Ведомство напоминает, что закон "Об информации…" обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.
В 2019 году Роскомнадзор возбудил в отношении Google дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тысяч рублей, штраф оплачен).
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Позднее проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения, 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 миллиона рублей (штраф оплачен).
"Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ. Суд состоялся 17 декабря 2020 года. Мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы компании был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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