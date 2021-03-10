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Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ
Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ
Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:10
2021-03-10T07:10
россия
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения, рассказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", - считает эксперт."Поэтому формально доля нерезидентов может снизиться, но на ценовые условия и доходность ОФЗ в конечном итоге это мало повлияет. Гораздо важнее аппетиты Минфина. Если Минфин сократит заимствования и получит дополнительные доходы от нефтегазового сектора, например - а баррель нефти в рублях уже достигает отметок в 5100 рублей, что близко к историческим максимумам, - то сокращение предложения ОФЗ с лихвой компенсирует временно сокращение потока покупателей", - заключил он.Программа внутренних заимствований РФ на текущий год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении. Но Минфин допускает её сокращение - это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные проблемы, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов.
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россия, экономика

Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ

07:10 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения, рассказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.
Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.
"Западные санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что только в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами - ред.) минфина США способен контролировать их выполнение. Вводить санкции против ОФЗ бесполезно, потому что значительная часть западных инвесторов, которых интересуют ОФЗ, покупает не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы, привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", - объясняет Лосев.
По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", - считает эксперт.
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"Поэтому формально доля нерезидентов может снизиться, но на ценовые условия и доходность ОФЗ в конечном итоге это мало повлияет. Гораздо важнее аппетиты Минфина. Если Минфин сократит заимствования и получит дополнительные доходы от нефтегазового сектора, например - а баррель нефти в рублях уже достигает отметок в 5100 рублей, что близко к историческим максимумам, - то сокращение предложения ОФЗ с лихвой компенсирует временно сокращение потока покупателей", - заключил он.
Программа внутренних заимствований РФ на текущий год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении. Но Минфин допускает её сокращение - это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные проблемы, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов.
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