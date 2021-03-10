https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600548810.html

Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ

Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ

Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:10

2021-03-10T07:10

2021-03-10T07:10

россия

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения, рассказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", - считает эксперт."Поэтому формально доля нерезидентов может снизиться, но на ценовые условия и доходность ОФЗ в конечном итоге это мало повлияет. Гораздо важнее аппетиты Минфина. Если Минфин сократит заимствования и получит дополнительные доходы от нефтегазового сектора, например - а баррель нефти в рублях уже достигает отметок в 5100 рублей, что близко к историческим максимумам, - то сокращение предложения ОФЗ с лихвой компенсирует временно сокращение потока покупателей", - заключил он.Программа внутренних заимствований РФ на текущий год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении. Но Минфин допускает её сокращение - это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные проблемы, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600396208.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html

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