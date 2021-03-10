https://ria.ru/20210310/rossiyanin-1600671894.html

В Черногории задержали россиянина за кражу из автомобиля

В Черногории задержали россиянина за кражу из автомобиля

Полиция в городе Бар на побережье Черногории задержала гражданина РФ за кражу со взломом из автомобиля, сообщило МВД. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:39

2021-03-10T19:39

2021-03-10T19:39

россия

черногория

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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Полиция в городе Бар на побережье Черногории задержала гражданина РФ за кражу со взломом из автомобиля, сообщило МВД.Происшествие произошло во вторник на парковке в центре Бара."Сотрудник полиции заметил мужчину, который обходил припаркованные автомобили, которые находились на слабо освещенной территории. Гражданин РФ с инициалами Л.С. 29 лет с помощью инструмента разбил стекло в одном из автомобилей, забрал определенные предметы и пустился в бегство. Полицейский его догнал и задержал", - сообщило ведомство.По месту проживания россиянина был проведен обыск, при котором обнаружили "инструменты" для совершения преступлений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье кража с отягощающими обстоятельствами, материалы переданы в прокуратуру.

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

россия

черногория

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2021

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россия, черногория