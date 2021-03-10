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В Черногории задержали россиянина за кражу из автомобиля
В Черногории задержали россиянина за кражу из автомобиля
Полиция в городе Бар на побережье Черногории задержала гражданина РФ за кражу со взломом из автомобиля, сообщило МВД. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:39
2021-03-10T19:39
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черногория
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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Полиция в городе Бар на побережье Черногории задержала гражданина РФ за кражу со взломом из автомобиля, сообщило МВД.Происшествие произошло во вторник на парковке в центре Бара."Сотрудник полиции заметил мужчину, который обходил припаркованные автомобили, которые находились на слабо освещенной территории. Гражданин РФ с инициалами Л.С. 29 лет с помощью инструмента разбил стекло в одном из автомобилей, забрал определенные предметы и пустился в бегство. Полицейский его догнал и задержал", - сообщило ведомство.По месту проживания россиянина был проведен обыск, при котором обнаружили "инструменты" для совершения преступлений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье кража с отягощающими обстоятельствами, материалы переданы в прокуратуру.
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россия, черногория

В Черногории задержали россиянина за кражу из автомобиля

19:39 10.03.2021
 
© Fotolia / sdecoretВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Fotolia / sdecoret
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Полиция в городе Бар на побережье Черногории задержала гражданина РФ за кражу со взломом из автомобиля, сообщило МВД.
Происшествие произошло во вторник на парковке в центре Бара.
"Сотрудник полиции заметил мужчину, который обходил припаркованные автомобили, которые находились на слабо освещенной территории. Гражданин РФ с инициалами Л.С. 29 лет с помощью инструмента разбил стекло в одном из автомобилей, забрал определенные предметы и пустился в бегство. Полицейский его догнал и задержал", - сообщило ведомство.
По месту проживания россиянина был проведен обыск, при котором обнаружили "инструменты" для совершения преступлений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье кража с отягощающими обстоятельствами, материалы переданы в прокуратуру.
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