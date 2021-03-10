https://ria.ru/20210310/reabilitatsiya-1600637187.html

Более 200 инвалидов оформили выплату на покупку средств реабилитации в МО

Более 200 инвалидов оформили выплату на покупку средств реабилитации в МО

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что 218 инвалидов оформили выплату на покупку технических средств для реабилитации... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:24

2021-03-10T16:24

2021-03-10T16:24

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что 218 инвалидов оформили выплату на покупку технических средств для реабилитации. Речь идет о медицинских кроватях, подъемниках для ванной, специальных очках, а также других приспособлениях и приборах, сообщил телеканал "360".Такая услуга доступна для людей с I, II, III группами инвалидности и для детей-инвалидов, которым еще не исполнилось 18 лет. Уточняется, что жителям региона предоставили выплаты на общую сумму 3,9 миллиона рублей.Чтобы получить средства, необходимо иметь рекомендации на использование технических средств в программе реабилитации и абилитации. На эти деньги можно приобрести аккумулятор для кресла-коляски с электроприводом, коммуникатор для слепоглухих, а также глюкометр, очки для коррекции зрения, специальное устройство для инвалидов по слуху с маленькими детьми "Радионяня" и изобретения для ухода при нарушениях опорно-двигательного аппарата (сиденье, ступенька, медицинская кровать, подъемник в ванную комнату).Оформить заявку на эту выплату можно на портале госуслуг. Функция полностью доступна в онлайн-формате.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)