https://ria.ru/20210310/qiwi-1600588961.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения Qiwi

Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения Qiwi

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi, свидетельствуют... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:47

2021-03-10T12:47

2021-03-10T12:47

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.09 на Downdetector зарегистрировано 162 отчета о неполадках, 43% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 43% претензий связаны с работой мобильного приложения.Ранее также поступали жалобы на работу сервисов "Ростелекома", а также сайтов Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600562006.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество