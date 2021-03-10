https://ria.ru/20210310/qiwi-1600588961.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения Qiwi
Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения Qiwi
Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi, свидетельствуют... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:47
2021-03-10T12:47
2021-03-10T12:47
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.09 на Downdetector зарегистрировано 162 отчета о неполадках, 43% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 43% претензий связаны с работой мобильного приложения.Ранее также поступали жалобы на работу сервисов "Ростелекома", а также сайтов Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации.
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