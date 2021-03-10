https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600589509.html
В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:12
2021-03-10T13:12
2021-03-10T13:12
круизы
отдых
туризм
туризм
агентство стратегических инициатив (аси)
новости - туризм
нижний новгород
москва
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_235c9a9846896eafdb384b3d8f310ee4.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России", поддержанный экспертным сообществом.Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. "Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — говорится в Telegram-канале агентства. Во время остановок в городах будут проводиться экскурсии. Как уточнили в агентстве, в рамках этой инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
нижний новгород
москва
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_06bfd724ef994f49bc89732db4542977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
круизы, отдых, туризм, агентство стратегических инициатив (аси), новости - туризм, нижний новгород, москва, казань
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России", поддержанный экспертным сообществом.
Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва.
"Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — говорится в Telegram-канале агентства. Во время остановок в городах будут проводиться экскурсии.
Как уточнили в агентстве, в рамках этой инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.