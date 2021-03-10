https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600589509.html

В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге

В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге

Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:12

2021-03-10T13:12

2021-03-10T13:12

круизы

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России", поддержанный экспертным сообществом.Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. "Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — говорится в Telegram-канале агентства. Во время остановок в городах будут проводиться экскурсии. Как уточнили в агентстве, в рамках этой инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

нижний новгород

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

круизы, отдых, туризм, агентство стратегических инициатив (аси), новости - туризм, нижний новгород, москва, казань