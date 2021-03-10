Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600589509.html
В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:12
2021-03-10T13:12
круизы
отдых
туризм
туризм
агентство стратегических инициатив (аси)
новости - туризм
нижний новгород
москва
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_235c9a9846896eafdb384b3d8f310ee4.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России", поддержанный экспертным сообществом.Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. "Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — говорится в Telegram-канале агентства. Во время остановок в городах будут проводиться экскурсии. Как уточнили в агентстве, в рамках этой инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
нижний новгород
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_06bfd724ef994f49bc89732db4542977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
круизы, отдых, туризм, агентство стратегических инициатив (аси), новости - туризм, нижний новгород, москва, казань

В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге

13:12 10.03.2021
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал Нижнего Новгорода
Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пилотные круизные железнодорожные туры начали осуществляться по нескольким направлениям. Это проект Агентства стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России", поддержанный экспертным сообществом.
Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва.
"Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — говорится в Telegram-канале агентства. Во время остановок в городах будут проводиться экскурсии.
Как уточнили в агентстве, в рамках этой инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества турбизнеса и железнодорожных перевозчиков.
Cтолы с карточкой Оставьте это место пустым для вашего здоровья в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
08:00Туризм
Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов
 
ТуризмкруизыОтдыхТуризмАгентство стратегических инициатив (АСИ)Новости - ТуризмНижний НовгородМоскваКазань
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии в Норильске
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
Лента новостейМолния