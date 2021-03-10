https://ria.ru/20210310/prokuratura-1600673581.html
Прокуратура на Кубани добилась обеспечения ребенка препаратом "Спинраза"
Прокуратура на Кубани добилась обеспечения ребенка препаратом "Спинраза"
Прокуратура на Кубани добилась от регионального минздрава выполнения решения суда об обеспечении ребенка, больного спинальной мышечной атрофией (СМА),... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:54
2021-03-10T19:54
2021-03-10T19:54
игорь краснов
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура на Кубани добилась от регионального минздрава выполнения решения суда об обеспечении ребенка, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), препаратом "Спинраза", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.По данным надзорного ведомства, генпрокурор РФ Игорь Краснов взял под личный контроль проведение проверок по обращениям граждан о нарушении прав детей-инвалидов. В частности, по его поручению восстановлены права детей на обеспечение жизненно важными лекарствами и медицинскими изделиями в разных регионах страны. На Кубани прокуратуре пришлось не только добиваться исполнения судебного решения региональным минздравом, но принимать меры к приставам."В Краснодарском крае, несмотря на вступившее в сентябре 2020 году в законную силу решение суда о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить ребенка с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" жизненно необходимым лекарством "Спинраза", мальчик его в необходимом объеме не получил. При этом судебный пристав-исполнитель в нарушение закона не принял меры к принудительному исполнению судебного решения. По этим фактам прокурором внесены представления. В целях исполнения решения суда краевой минздрав заключил государственный контракт на приобретение нужного лекарства, с 24 февраля мальчику начата патогенетическая терапия", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20210310/sma-1600664019.html
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игорь краснов, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, краснодарский край