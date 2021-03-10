https://ria.ru/20210310/produkt-1600675287.html

Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году

Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году

Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:02

2021-03-10T20:02

2021-03-10T20:02

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

экономика

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ВОЛОГДА, 10 мар — РИА Новости. Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил спикер Вологодского Заксобрания Андрей Луценко."По концу года мы видим, что ситуация в экономике, несмотря на все сложности, остается стабильной. Объем валового регионального продукта составил 636 миллиардов рублей – это уровень 2019 года. В этом году, если не будет новых вызовов, прогнозируется рост ВРП", - сказал Луценко в среду на встрече с журналистами.Спикер регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на вызовы прошлого года, главе региона и правительству в тесном взаимодействии с областным парламентом удалось сбалансировать бюджет, выполнить все социальные обязательства и продолжить взятый ранее курс на развитие области.Глава Заксобрания добавил, что в рамках федеральных мер поддержки в апреле и мае 2020 года выделялись субсидии на сохранение численности работающего персонала. Субсидии были выделены 12 тысячам предпринимателям на 58,9 тысячи сотрудников в сумме 716 миллионов рублей. Единовременно с 15 июля по 15 августа 2020 года были предоставлены субсидии на дезинфекцию и профилактику новой коронавирусной инфекции, которыми воспользовались 2,5 тысяч организаций на сумму 36,5 миллионов рублей. В этот же период 30 налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов на сумму 50,3 миллиона рублей.Кроме того, из бюджета Вологодской области в 2020 году было выделено 35 миллионов рублей на выдачу микрозаймов для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы и перепрофилирования деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей области. Также был принят целый пакет налоговых законов, поддерживающих отрасли экономики, пострадавшие от пандемии.

https://ria.ru/20210305/ogranicheniya-1600102437.html

вологодская область

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андрей луценко, вологодская область, экономика