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Вологодская область
https://ria.ru/20210310/produkt-1600675287.html
Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году
Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году
Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:02
2021-03-10T20:02
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
экономика
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ВОЛОГДА, 10 мар — РИА Новости. Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил спикер Вологодского Заксобрания Андрей Луценко."По концу года мы видим, что ситуация в экономике, несмотря на все сложности, остается стабильной. Объем валового регионального продукта составил 636 миллиардов рублей – это уровень 2019 года. В этом году, если не будет новых вызовов, прогнозируется рост ВРП", - сказал Луценко в среду на встрече с журналистами.Спикер регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на вызовы прошлого года, главе региона и правительству в тесном взаимодействии с областным парламентом удалось сбалансировать бюджет, выполнить все социальные обязательства и продолжить взятый ранее курс на развитие области.Глава Заксобрания добавил, что в рамках федеральных мер поддержки в апреле и мае 2020 года выделялись субсидии на сохранение численности работающего персонала. Субсидии были выделены 12 тысячам предпринимателям на 58,9 тысячи сотрудников в сумме 716 миллионов рублей. Единовременно с 15 июля по 15 августа 2020 года были предоставлены субсидии на дезинфекцию и профилактику новой коронавирусной инфекции, которыми воспользовались 2,5 тысяч организаций на сумму 36,5 миллионов рублей. В этот же период 30 налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов на сумму 50,3 миллиона рублей.Кроме того, из бюджета Вологодской области в 2020 году было выделено 35 миллионов рублей на выдачу микрозаймов для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы и перепрофилирования деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей области. Также был принят целый пакет налоговых законов, поддерживающих отрасли экономики, пострадавшие от пандемии.
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андрей луценко, вологодская область, экономика

Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году

20:02 10.03.2021
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 10 мар — РИА Новости. Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил спикер Вологодского Заксобрания Андрей Луценко.
"По концу года мы видим, что ситуация в экономике, несмотря на все сложности, остается стабильной. Объем валового регионального продукта составил 636 миллиардов рублей – это уровень 2019 года. В этом году, если не будет новых вызовов, прогнозируется рост ВРП", - сказал Луценко в среду на встрече с журналистами.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на вызовы прошлого года, главе региона и правительству в тесном взаимодействии с областным парламентом удалось сбалансировать бюджет, выполнить все социальные обязательства и продолжить взятый ранее курс на развитие области.
"Надо отметить, что в самом начале пандемии была крайне сложная ситуация. Поэтому в течение года обсуждались различные меры поддержки, которые позволили минимизировать негативные последствия. Было разработано более 100 мероприятий. Они касались внесения изменений в действующее законодательство – введены налоговые преференции, а также работы с банками по ипотечному кредитованию, поддержки ряда отраслей. В итоге общий объем мер государственной поддержки составил порядка 1,3 миллиарда рублей", - сказал Луценко.
Глава Заксобрания добавил, что в рамках федеральных мер поддержки в апреле и мае 2020 года выделялись субсидии на сохранение численности работающего персонала. Субсидии были выделены 12 тысячам предпринимателям на 58,9 тысячи сотрудников в сумме 716 миллионов рублей. Единовременно с 15 июля по 15 августа 2020 года были предоставлены субсидии на дезинфекцию и профилактику новой коронавирусной инфекции, которыми воспользовались 2,5 тысяч организаций на сумму 36,5 миллионов рублей. В этот же период 30 налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов на сумму 50,3 миллиона рублей.
Кроме того, из бюджета Вологодской области в 2020 году было выделено 35 миллионов рублей на выдачу микрозаймов для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы и перепрофилирования деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей области. Также был принят целый пакет налоговых законов, поддерживающих отрасли экономики, пострадавшие от пандемии.
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