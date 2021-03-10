Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/prigovor-1600617713.html
Соучастник убийства следователя в Подмосковье получил 9,5 года колонии
Соучастник убийства следователя в Подмосковье получил 9,5 года колонии
Суд приговорил к 9,5 годам колонии несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:41
2021-03-10T19:15
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной. Он признан виновным в совершении преступления… убийство по найму в составе организованной группы и незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой. Суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что удовлетворен также иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на 1 миллион рублей.Ранее Мособлсуд приговорил исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.Установлено, что несовершеннолетний вступил в организованную преступную группу, созданную для убийства старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района я Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.Через несовершеннолетнего, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.
https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_49f97cd9688bff0caead409cc61fcbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), происшествия

Соучастник убийства следователя в Подмосковье получил 9,5 года колонии

14:41 10.03.2021 (обновлено: 19:15 10.03.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной. Он признан виновным в совершении преступления… убийство по найму в составе организованной группы и незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой. Суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удовлетворен также иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на 1 миллион рублей.
Ранее Мособлсуд приговорил исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.
Установлено, что несовершеннолетний вступил в организованную преступную группу, созданную для убийства старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района я Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.
Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 18:42
В деле об убийстве рэпера Картрайта сменился следователь
Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.
Через несовершеннолетнего, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.
В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.
 
Генеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния