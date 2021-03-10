https://ria.ru/20210310/prigovor-1600617713.html

Соучастник убийства следователя в Подмосковье получил 9,5 года колонии

Соучастник убийства следователя в Подмосковье получил 9,5 года колонии

Суд приговорил к 9,5 годам колонии несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:41

2021-03-10T14:41

2021-03-10T19:15

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной. Он признан виновным в совершении преступления… убийство по найму в составе организованной группы и незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой. Суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что удовлетворен также иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на 1 миллион рублей.Ранее Мособлсуд приговорил исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.Установлено, что несовершеннолетний вступил в организованную преступную группу, созданную для убийства старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района я Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.Через несовершеннолетнего, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.

https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), происшествия